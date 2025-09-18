سعر سهم إنجازات (INJAZZAT) لم يستطع الحفاظ على مكاسبه المبكرة – توقعات اليوم – 18-09-2025

تراجع سعر سهم إنجازات (INJAZZAT) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعدم فشل في الحفاظ على مكاسبه المبكرة بآخر جلساته، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي داعم لهذا المسار، كما يستفيد من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وهو ما يعزز من فرص تعافي السهم من جديد.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 169.00 دينار، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 207.00 دينار، ويظل هذا السيناريو الإيجابي قائماً طيلة ثبات مستوى الدعم 154.00 دينار.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد