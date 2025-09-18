الشرع: المفاوضات بين "دمشقي" و "يهودي"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: قال الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع للصحفيين في دمشق الأربعاء إن المفاوضات الجارية مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق أمني قد تؤدي إلى نتائج "في الأيام المقبلة".

ووصف المعاهدة الأمنية بأنها "ضرورة" وقال إنها تتطلب احترام المجال الجوي السوري ووحدة أراضيه وأن تخضع لرقابة الأمم المتحدة .

لكن الشرع نفى في إفادة صحفية مع صحافيين من بينهم رويترز قبل رحلته المتوقعة إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تكون الولايات المتحدة تمارس أي ضغوط على سوريا وقال بدلا من ذلك إنها تلعب دور الوسيط.

وقال إن إسرائيل نفذت أكثر من ألف غارة على سوريا وأجرت أكثر من 400 توغل بري منذ الثامن من ديسمبر (كانون الأول) أي بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وقال الشرع إن تصرفات إسرائيل تتناقض مع السياسة الأميركية المعلنة بشأن سوريا مستقرة وموحدة، وهو ما وصفه بأنه "خطير للغاية".

ماذا يتضمن الاتفاق المذكور؟

وأضاف أن دمشق تسعى إلى التوصل إلى اتفاق مماثل لاتفاق فك الاشتباك الذي تم التوصل إليه عام 1974 بين إسرائيل وسوريا والذي أدى إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح بين البلدين.

وقال إن سوريا سعت إلى انسحاب القوات الإسرائيلية، لكن إسرائيل أرادت البقاء في المواقع الاستراتيجية التي سيطرت عليها بعد الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، بما في ذلك جبل الشيخ . وقد صرح وزراء إسرائيليون علناً بأن إسرائيل تنوي الاحتفاظ بالسيطرة على هذه المواقع.

قال إنه في حال نجاح الاتفاقية الأمنية، يُمكن التوصل إلى اتفاقيات أخرى. لم يُقدم تفاصيل عنها، لكنه قال إن اتفاقية سلام أو تطبيع، مثل اتفاقيات إبراهيم التي توسطت فيها الولايات المتحدة، والتي وافقت بموجبها عدة دول ذات أغلبية مسلمة على تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، غير مطروحة حاليًا.

وقال أيضا إنه من السابق لأوانه مناقشة مصير مرتفعات الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل لأنها "مسألة كبيرة". وقال الشرع للصحافيين مبتسما "إنها قضية صعبة، لديك مفاوضات بين دمشقي ويهودي".

قدمت إسرائيل لسوريا مقترحا لاتفاقية أمنية جديدة، وفق ما أفاد موقع أكسيوس، الثلاثاء.

وقال مصدران مطلعان على الأمر لوكالة أكسيوس إن جزءا من الاقتراح تضمن خريطة من دمشق جنوب غرب البلاد حتى الحدود مع إسرائيل.

أفادت مصادر لموقع أكسيوس أن الاتفاق يستند إلى اتفاقية السلام الموقعة مع مصر عام 1979. وينص المقترح على تقسيم المناطق الواقعة جنوب غرب دمشق إلى ثلاث مناطق مختلفة.

ستوسع إسرائيل المنطقة العازلة الحالية على الجانب السوري بمقدار كيلومترين. وبموجب الاقتراح، ستكون كامل مساحة الأرض الواقعة جنوب غرب دمشق حتى الحدود الإسرائيلية منطقة حظر جوي على أي طيران سوري، وفقًا لما ذكره موقع أكسيوس.

وقال الشرع أيضا إن سوريا وإسرائيل كانتا على بعد "أربعة إلى خمسة أيام فقط" من التوصل إلى أساس اتفاق أمني في يوليو (تموز)، لكن التطورات في محافظة السويداء الجنوبية أدت إلى تعطيل هذه المناقشات.

ووصف الشرع الأربعاء الضربات قرب القصر الرئاسي بأنها "ليست رسالة بل إعلان حرب"، وقال إن سوريا امتنعت عن الرد عسكريا للحفاظ على المفاوضات.