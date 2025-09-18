سعر سهم الجبس (2090) يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 18-09-2025

قفز سعر سهم شركة نماء للكيماويات (2210) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المحوري 24.70 ريال، ما أكسبه زخماً إيجابياً تضاعف من توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم بدوره التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في خطوة مهمة لاستعادة تعافيه، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

لهذا فطيلة استقرار سعر السهم أعلى الدعم 24.70 ريال فإن توقعاتنا له تميل نحو الصعود بتداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 29.14 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي