ملك اسبانيا ضيفاً على السيسي وملوك الفراعنة (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: أقام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقرينته انتصار السيسي، مأدبة عشاء على شرف ملك إسبانيا فيليبي السادس، وزوجته الملكة ليتيزيا، بمناسبة زيارته لمصر.

وبحسب بيان الرئاسة المصرية اصطحب الرئيس السيسي وقرينته، ملك وملكة إسبانيا، عقب مأدبة العشاء، في جولة بمنطقة أهرامات الجيزة وأبو الهول، حيث التُقطت صور تذكارية توثّق هذه اللحظة، كما استمع الضيفان إلى شرح موجز حول تاريخ أبو الهول وما يرمز إليه من إرث حضاري خالد.

ليلة فرعونية بطابع ملكي.. الرئيس السيسي والسيدة انتصار السيسي يقيمان مأدبة عشاء على شرف ملك وملكة إسبانيا. 🇪🇬🤝🇪🇸#TeNTV pic.twitter.com/nkDazJU7pB — TeN TV (@TeNTVEG) September 17, 2025

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، إن الرئيس السيسي جدد ترحيبه بالملك فيليبي السادس، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية لمسار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وإسبانيا، فيما أعرب الملك من جهته عن اعتزازه بزيارة مصر، موجها الشكر والتقدير للرئيس المصري على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.

وأشاد الملك الإسباني، بنتائج المباحثات التي أجراها الأربعاء مع الرئيس السيسي، وما ستؤدي إليه من تعزيز ملموس في العلاقات الثنائية بين البلدين، في ظل التوافق في الرؤى بين الجانبين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث، أن اللقاء تناول عددا من جوانب العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، موضحا أن السيسي ثمّن التعاون الثقافي القائم بين البلدين، والذي تعود جذوره إلى ستينيات القرن الماضي، مشيرا إلى أهمية تكثيف التعاون في مجال الآثار، واستكشاف الفرص المتاحة لتنظيم فعاليات ثقافية وفنية مشتركة، فضلا عن تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي، بما يسهم في توطيد التقارب والتواصل بين الشعبين.

وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت كذلك آفاق التعاون في القطاع السياحي، وتبادل الخبرات، والعمل على زيادة حركة السياحة بين البلدين، في ضوء ما يتمتع به البلدان من مقومات سياحية فريدة، ولا سيما مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير.

قلادة النيل للملك

وفي لقائهما صباح الأربعاء بقصر الاتحادية، تبادل السيسي وفيليبي السادس الأوسمة، وأهدى السيسي قلادة النيل إلى الملك فيليب السادس، ووسام الكمال من الطبقة الممتازة للملكة ليتيزيا، وتعد قلادة النيل أرفع الأوسمة المصرية، ووسام الكمال بطبقته الممتازة يعد أرفع طبقة تهدى للسيدات.

كما أهدى ملك إسبانيا، الرئيس المصري القلادة الملكية لوسام إزابيل لاكاتوليكا، وكذا وسام إيزابيل لاكاتوليكا للسيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس المصري، ووسام إيزابيل لاكاتوليكا يعد أحد أرفع الأوسمة الملكية الإسبانية والتي يهديها الملك للشخصيات الرفيعة المستوى.