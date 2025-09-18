الاقتصاد

سعر سهم إيتسي (ETSY) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 18-09-2025

  • سعر سهم إيتسي (ETSY) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 18-09-2025 1/2
  • سعر سهم إيتسي (ETSY) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 18-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم إيتسي (ETSY) يتخلص من ضغطه السلبي – توقعات اليوم – 18-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-18 11:41AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر سهم شركة دومينوز بيتزا DOMINO'S PIZZA INC (DPZ) الهبوط خلال تداولاته اللحظية القادمة، وسط تأثره بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وبالإضافة إلى ما سبق نلاحظ توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره دون مستوى المقاومة 458.30$، ليستهدف مستوى الدعم 419.10$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط                                      

