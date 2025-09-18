شكران مرتجى: أول لقاء بحياتي كان مع يمنى شري في برنامجها القمر عالباب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 10:07 مساءً - غصت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم برسائل النعي بوفاة الإعلامية يمنى شري التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم في كندا عن عمر يناهز الـ 55 عامًا. وقد نعاها زملاؤها من الوسط الإعلامي ومشاهير الوسط الفني ومحبيها وجمهورها بكلمات حزينة بعد أن صدمهم رحيلها المفاجىء جراء إصابتها بمرض السرطان محتفظين بذاكرتهم بصورة تلك الإعلامية التي تضجّ بالحياة والمليئة بالفرح الذي تشيّعه من حولها أينما تواجدت. ومن الفنانين الذين صدموا بوفاة الإعلامية يمنى شري، الفنانة شكران مرتجى التي نعتها بعبارات مؤثرة معلنة أن أول مقابلة أجرتها في حياتها كانت مع الإعلامية يمنى شري في برنامجها "القمر عالباب".

شكران مرتجى: يمنى شري تشبه زهرة دوار الشمس

نشرت الفنانة شكران مرتجى صورة للإعلامية الراحلة يمنى شري أرفقتها بنعي مؤثر استعادت من خلاله ذكريات اللقاء الإعلامي الأول الذي أجرته في حياتها، وكان مع يمنى شري في برنامجها الشهير "القمر عالباب" والذي كان يطغى على ديكوره زهرة دوار الشمس النوع الأحب إلى قلب يمنى شري. وردّت شكران حب يمنى شري لهذا النوع من الزهر إلى أنه يشبهها وعلقت قائلة:" يمنى الحلوة أول لقاء بحياتي كان على شاشة المستقبل اسمه القمر عالباب بتذكر كان الأستديو كله ورد دوار الشمس اللي بتحبه يمنى يمكن لأنه بيشبهها كتير مبتسم إتجاهه للنور بيدعوا للتفاؤل يمنى وكل فريق المستقبل مو مجرد إعلاميين كانوا من أهل البيت ميشو جوزيف رزان كارين كارمن منير زافين زينة زاهي شهيناز مع حفظ الألقاب ووووو بنعرفهم بنحبهم بننطرهم. طولة العمر للجميع والرحمة لزهرة دوار الشمس يمنى إلى النور يا حلوة بيلبقلك غبتي بس بعمرك ماغبتي ولارح تغيبي تعازيي الحارة لعائلتها وزملائها وجمهورها الدعاء والفاتحة".

أصيبت يمنى شري بجلطة دماغية تم بعدها اكتشاف إصابتها بسرطان الرئة

وكانت الإعلامية يمنى شري رحلت اليوم عن عالمنا بعد صراع قاسٍ مع مرض سرطان الرئة الذي أصابها لفترة قصيرة وسريعة قرابة الشهر والنصف. وتمّ اكتشاف إصابتها به صدفة أثناء تواجدها في كندا خيث تعيش منذ بضعة سنوات، بعد تعرضها لجلطة دماغية نقلت على إثرها للمستشفى حيث عولجت وشفيت وعادت إلى منزلها. ثم بينت نتيجة الفحوصات الطبية أن لديها بقعة صغيرة في الرئتين. وكانت تنوي البدء بجلسات العلاج ولكن الموت لم يمهلها. كانت يمنى شري صاحبة كاريزما طاغية. وكل من يعرفها يذكر ضحكتها التي لم تكن لتفارقها أبدًا. وقد نالت ألقابًا عدة وهي "قمر الشاشة العربية"، "دوّارة الشمس" و"ضحكة التلفزيون".



تنوعت أعمالها ما بين التقديم والتمثيل

يمنى شري حاصلة على شهادة في الأدب الفرنسي من جامعة القديس يوسف في بيروت، وشهادة من كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية تخصص إذاعة وتلفزيون.

بدأت يمنى شري عملها الإعلامي كمذيعة في إذاعة "صوت الشعب" ثم انتقلت إلى تلفزيون المستقبل بعدما رأت إعلانًا صحفيًا عن رغبة تلفزيون المستقبل بانضمام مذيعات إليه. فانضمت إليه بادىء الأمر كمذيعة ربط برامج ثم انتقلت كمقدمة برامج حيث أطلت في برامج عدة على تلفزيون المستقبل منها: "ياحاضر يا ماضي"، "طل القمر"، "الليل المفتوح"، "طل القمر واحلو السهر"، "القمر عالباب"، "ليل وقمر ونجوم"، "بعد سهار"، "عالم الصباح"، "القمر عالباب"، "ليالي المدينة"، "صباح النور".

كما قدمت يمنى شري العديد من المهرجانات في الدول العربية ومنها "هلا يمنى في مهرجان هلا فبراير"، "يمنى في دبي في مهرجان دبي للتسوق"، "حفلات هلا فبراير 2016". وبسبب النجومية الكبرى التي حققتها كمذيعة في تلفزيون المستقبل في حقبة التسعينيات، وبينما كانت تقدم في إحدى المرات مهرجان هلا فبراير في الكويت، حمل محبوها سيارتها وهي كانت بداخلها وذلك لشدة الجماهيرية التي كانت تحظى بها في الدول العربية.

بالاضافة لعملها الإعلامي دخلتيمنى شري مجال التمثيل في السنوات الأخيرة وشاركت بمسلسلات عدة منها "حياة سكول" بدور كندة، "الباشا "بدور أسيل و"هند خانم بدور شيرين.

