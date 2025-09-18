شكرا لقرائتكم خبر «وقاء» و«الالتزام البيئي» يعززان تعاونهما المشترك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» بمقر المركز في الرياض، اجتماعا تنسيقيا مع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين الجانبين لتعزيز التعاون والتكامل واستمرارية الأعمال في المجالات ذات الاهتمام خاصة فيما يتعلق بحماية الصحة النباتية والحيوانية والصحة العامة، والسلامة البيئية، والرقابة على الأنشطة الزراعية.

وناقش الجانبان عددا من المحاور التي تمثل فرصا لتطوير التعاون المشترك، من بينها: تعزيز التكامل والتنسيق في مجالات الاهتمام المشترك؛ بهدف توحيد الجهود الوطنية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تعزيز الحماية للصحة النباتية والحيوانية والبيئية. وبحث الاجتماع الذي عقد بحضور الرئيسين التنفيذيين وعدد من المسؤولين في المركزين خطة العمل المشتركة وآليات تطوير الأعمال الميدانية من خلال الزيارات التفتيشية والمراقبة الميدانية لتعزيز فعالية العمل الميداني، كما استعرض الجانبان سبل التخلص الآمن من المخلفات والحد من آثارها البيئية والصحية، وتعزيز الوعي وتفعيل الحملات المشتركة عبر نشر الوعي البيئي والصحي بين المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي.

وتناول الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والمعززة لاستمرارية الأعمال انطلاقا من حرص المركزين على التكامل الوطني بين الجهات المختصة، سعيا لتعزيز الحوكمة البيئية، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية في هذا الإطار، والحد من المخاطر على الإنسان والحيوان والنبات.