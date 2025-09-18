إسرائيل تكثف القصف المدفعي والجوي ونسف المباني في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

كثف الجيش الإسرائيلي قصفه المدفعي والجوي والنسف عبر «روبوتات مفخخة» على مدينة غزة لإجبار الأهالي على النزوح، فيما قصف مستشفى للأطفال 3 مرات بوجود عشرات المرضى، وانقطعت خدمات «الإنترنت» والاتصالات وسط تحذيرات من توقف الخدمات الصحية بسبب منع إسرائيل من دخول الوقود للمستشفيات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي شن أكثر من 150 غارة جوية ومدفعية على مدينة غزة خلال يومين.

ونشر الجيش، أمس، توثيقاً لعدوانه العسكري على المدينة، شمل صوراً ومقاطع مصورة لما قال إنهم جنود داخل المدينة بعد بدء العملية البرية أمس الأول.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قوات الجيش تعمق المناورة البرية في المدينة. وأضاف: «بدأت قوات الفرقتين 98 و162 العمل في مدينة غزة ضمن عملية عربات جدعون 2».

وأردف بأنه نفذ خلال اليومين الماضيين أكثر من 150 غارة على المدينة بالطيران والمدفعية. كما أعلن الجيش الإسرائيلي، فتح طريق إضافي لمدة 48 ساعة يمكن للفلسطينيين استخدامه لمغادرة مدينة غزة. ويلوذ مئات الألوف من السكان بالمدينة، ويحجم كثيرون عن الانصياع لأوامر إسرائيل بالتحرك جنوباً بسبب المخاطر على امتداد الطريق، والظروف الصعبة، ونقص الغذاء في المنطقة الجنوبية والخوف من النزوح الدائم. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، إن الجيش الإسرائيلي قصف مستشفى «الرنتيسي للأطفال» بمدينة غزة 3 مرات فجر أمس، أثناء وجود 80 مريضاً. وأضافت الوزارة في بيان، أن القصف استهدف الطوابق العلوية للمستشفى 3 مرات متتالية يفصل بينها بضع دقائق. وأشارت إلى أن «مستشفى الرنتيسي هو الوحيد في قطاع غزة الذي يضم تخصصات الأورام وغسيل الكلى إلى جانب أمراض الجهاز التنفسي والهضمي». وأوضحت الوزارة أن المستشفى كان يضم لحظة القصف 80 مريضاً يتلقون العلاج في تخصصات مختلفة، إضافة إلى 4 حالات عناية أطفال و8 حالات عناية حديثي الولادة. وتابعت: «نتيجة القصف، غادرت 40 حالة المستشفى بحثاً عن أماكن آمنة والنجاة بأطفالهم، فيما بقي 40 مريضاً مع مرافقيهم، إلى جانب 12 حالة عناية مركزة و30 من طاقم المستشفى». وجددت وزارة الصحة مناشدتها كافة الجهات المعنية بتوفير الحماية للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية والمرضى في محافظة غزة. وقتلت إسرائيل 98 فلسطينياً في غزة وأصابت 385 آخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. وأضافت الوزارة، في بيان، أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية ارتفع إلى 65 ألفاً و62 فلسطينياً و165 ألفاً و697 مصاباً.

انقطاع خدمات الإنترنت

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، أمس، انقطاعاً في خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في مدينة غزة وشمال القطاع نتيجة العدوان الإسرائيلي. وقالت الشركة في بيان: «انقطاع في خدمات الإنترنت الثابت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة». وأضافت: «⁠هذا الانقطاع يأتي نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي) عدة مسارات رئيسية مغذية للمنطقة في ظل العدوان المستمر». وأردفت الشركة: «طواقمنا تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأعطال في ظل الوضع الميداني الخطير». وتزامن هذا الانقطاع في الاتصالات مع تحذير أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية من توقف الخدمات الصحية بشكل كامل بسبب منع توريد الوقود. وأفادت وزارة الصحة، بأن «الاحتلال الإسرائيلي يُفشل وبشكل متعمد محاولات منظمة الصحة العالمية لإدخال الوقود الى مستشفيات محافظة غزة». وقالت الوزارة، في بيان، إن «الاحتلال يُصر على منع منظمة الصحة العالمية من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود لمستشفيات غزة والشمال». وأضافت أن «منع توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل». وأشارت إلى أن الأزمة تُهدد توقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف ومستشفيات أخرى ستتوقف خلال أيام فقط.