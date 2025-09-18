- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يكرر الثبات السلبي-توقعات اليوم 18-9-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-18 05:21AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
حاول سعر المؤشر بتداولات يوم أمس التصدي لسلبية المؤشرات الرئيسية بتقديمه لثبات جديد فوق مستوى 23360.00 ليضطر لتشكيل تداولات جانبية ضعيفة بتذبذبه دون محور المتوسط المتحرك 55 المتمركز حاليا عند 23540.00
نود التذكير بأن الثبات السلبي المتكرر دون الحاجز المتمركز عند 23970.00 يشكل عامل أساسي لتأكيد سيطرة المسار التصحيحي الهابط لنبقى بانتظار تفاعل السعر مجددا مع سلبية المؤشرات الرئيسية بتحقيقه لكسر واضح لمستوى 23360.00 ومن ثم ليحاول الوصول للهدف التالي المستقر عند 23050.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 23050.00 و 23580.00
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض