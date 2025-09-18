تكنولوجيا: باناسونيك تستهدف زيادة مدى سيارات تسلا الكهربائية بنسبة 25% بفضل بطارية ثورية بحلول 2027

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لا يزال القلق من مدى القيادة يمثل تحديًا أمام أصحاب السيارات الكهربائية، لكن باناسونيك كشفت مؤخرًا أنها قد تكون قريبة من تحقيق اختراق تقني من شأنه زيادة مدى القيادة بنسبة 25%.

تعمل الشركة على تطوير نظام بطاريات جديد بقدرة تخزين أعلى للطاقة، وذلك من خلال إلغاء الأنود في مرحلة التصنيع. ووفقًا لتقرير من رويترز، تتوقع باناسونيك أن تكون هذه التقنية جاهزة مع نهاية عام 2027.

عند شحن البطارية لأول مرة، يتكون أنود معدني من الليثيوم، مما يسمح للشركة بزيادة كمية المواد النشطة في الكاثود مع الحفاظ على نفس الحجم. هذه الخطوة ترفع السعة التخزينية للطاقة دون الحاجة لزيادة وزن البطارية أو أبعادها.

ولتوضيح الفائدة، فإن زيادة المدى بنسبة 25% تعني إضافة نحو 90 ميلاً (145 كيلومترًا) إلى سيارة تسلا Model 3، ما يرفع قدرتها إلى حوالي 450 ميلاً للشحنة الواحدة، لتصبح أطول السيارات الكهربائية اقتصادية المدى.

إلى جانب ذلك، تخطط باناسونيك لخفض التكاليف عبر تقليل نسبة النيكل المستخدمة في البطارية. ومع ذلك، لم تؤكد الشركة ما إذا كانت هذه التقنية ستؤدي إلى خفض أسعار سيارات تسلا أو السيارات الكهربائية الأخرى.

