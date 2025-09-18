تكنولوجيا: أوكلي تكشف عن نظارة Meta Vanguard بدقة تصوير 3K ومكبرات صوت محسّنة ومعيار مقاومة IP67

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهد مؤتمر Meta Connect 2025 الإعلان عن ثلاث نظارات ذكية جديدة، وبعد أن استعرضت الشركة نظارتي Ray-Ban Display وRay-Ban Meta (Gen 2)، جاء الدور على نظارة Oakley Meta Vanguard.

اعتمدت النظارة التصميم الشهير الخاص بـOakley على هيئة visor، وأضافت معظم المزايا الذكية الموجودة في نظارة Ray-Ban Meta (Gen 2)، مثل الوصول بدون استخدام اليدين إلى مساعد ميتا الذكي، تسجيل الفيديو حتى دقة 3K، ومكبرات الصوت المفتوحة التي تؤكد ميتا أنها الأقوى على الإطلاق في نظاراتها حتى الآن.

زودت Oakley جميع إصدارات Vanguard بعدسات Prizm الشهيرة، المتوفرة بألوان الذهب والأسود والطريق والأزرق الياقوتي. أما في الداخل، فجاءت النظارة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وزاوية رؤية 122 درجة، مثل نظارة Oakley Meta HSTN، ولكن هذه المرة وُضع الحساس في المنتصف فوق دعامة الأنف، مما يمنح تسجيل الفيديو منظورًا أكثر واقعية وأقرب إلى الرؤية الشخصية.

تتيح النظارة تسجيل فيديو بدقة تصل إلى 3K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مع دعم أوضاع التصوير البطيء وHyperlapse. كما وفرت الشركة ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، إلى جانب دعم Wi-Fi 6 وBluetooth 5.3. وتُعد Vanguard أول نظارات من ميتا بمقاومة للماء والغبار بمعيار IP67، بالإضافة إلى ميزة مشاركة النشاط مع أجهزة Garmin وتطبيق Strava.

من جانب الصوت، حصلت النظارة على خمسة ميكروفونات، اثنان منها مدمجان في الإطار وثلاثة قرب الأنف، إلى جانب مكبرات صوت محسّنة أعلى صوتًا بنسبة 6 ديسيبل مقارنةً بنظارة Oakley Meta HSTN.

تصل البطارية إلى 6 ساعات من تشغيل الصوت المتواصل و9 ساعات من الاستخدام العام، بينما يوفر صندوق الشحن 36 ساعة إضافية. وتستغرق عملية الشحن الكامل حوالي 75 دقيقة.

ستتوفر Oakley Meta Vanguard عند الإطلاق في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وإيرلندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وبلجيكا وأستراليا وألمانيا والسويد والنرويج وفنلندا والدنمارك وسويسرا وهولندا، على أن تصل لاحقًا إلى المكسيك والهند والبرازيل والإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام.

المصدر