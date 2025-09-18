تكنولوجيا: ميتا تكشف عن نظارة Ray-Ban Display و الجيل الثاني Ray-Ban Meta الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ميتا خلال مؤتمر Meta Connect 2025 عن نظارة Ray-Ban Display المزودة بشاشة مدمجة داخل العدسة، بالإضافة إلى الجيل الثاني من نظارات Ray-Ban Meta الذكية.

قدمت الشركة في نظارة Ray-Ban Display شاشة ملونة بدقة 600 × 600 بكسل مدمجة في العدسة اليمنى، تعمل بمعدل تحديث يصل إلى 90 هرتز، مع مجال رؤية 20 درجة وسطوع يبلغ 5000 نتس. وعند عرض الصور أو الفيديوهات الثابتة، ينخفض معدل التحديث إلى 30 هرتز.

تتيح الشاشة عرض الرسائل النصية ومكالمات الفيديو عبر واتساب وماسنجر، كما تعرض الاتجاهات أثناء التنقل خطوة بخطوة، وتعمل كمعين للتصوير، بالإضافة إلى عرض الترجمة الفورية والتسميات التوضيحية المباشرة، فضلًا عن إظهار ما يستمع إليه المستخدم على سبوتيفاي. ويمكنها أيضًا إظهار ردود مساعد ميتا الذكي على الاستفسارات.

دعمت ميتا هذه النظارة بسوار Meta Neural Band المعتمد على تقنية sEMG، والذي يتيح التحكم بالإيماءات. يتميز السوار بمقاومة للماء بمعيار IPX7 ويوفر عمر بطارية يصل إلى 18 ساعة.

زودت النظارة بكاميرا 12 ميجابكسل بزاوية فائقة الاتساع، قادرة على تسجيل فيديو بدقة 3K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مع تقريب رقمي حتى 3 مرات. كما أضافت الشركة سماعتين مفتوحتين وستة ميكروفونات لضمان تجربة صوتية متكاملة.

يصل عمر البطارية إلى 6 ساعات من الاستخدام المتنوع، بينما يوفر صندوق الشحن ما يصل إلى 24 ساعة إضافية. أما من الداخل، فتأتي النظارة بذاكرة داخلية 32 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائي 2 جيجابايت، مع دعم Wi-Fi 6 وBluetooth 5.3، وإمكانية تركيب عدسات طبية بمدى -4.00 إلى +4.00.

من حيث التصميم، تشبه النظارة الإصدار العادي من Ray-Ban Meta لكنها أكثر سماكة وتزن 69 جرامًا، مع مقاومة للماء بمعيار IPX4. ستتوفر بسعر 799 دولارًا في الولايات المتحدة ابتداءً من 30 سبتمبر، باللونين الأسود والرمال، على أن تصل إلى كندا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة في أوائل 2026.

وفي الوقت نفسه، كشفت ميتا عن الجيل الثاني من نظارات Ray-Ban Meta الذكية، والتي أصبحت توفر عمر بطارية يصل إلى 8 ساعات من الاستخدام المتواصل، مع إمكانية شحن 50% من البطارية خلال 20 دقيقة فقط. كما يقدم صندوق الشحن 48 ساعة إضافية.

يدعم هذا الجيل تسجيل الفيديو بدقة 3K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بينما تخطط الشركة لإضافة أوضاع تصوير جديدة مثل Hyperlapse والتصوير البطيء عبر تحديث برمجي. كذلك ستطلق ميزة Conversation Focus التي تعزل صوت المتحدث الرئيسي وتقلل الضوضاء المحيطة.

تتوفر نظارات Ray-Ban Meta (Gen 2) بسعر يبدأ من 379 دولارًا في الولايات المتحدة، وتأتي بتصاميم Wayfarer وSkyler وHeadliner.

المصدر