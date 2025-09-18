شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس لا يزال صاعدا-توقعات اليوم 18-9-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-18 05:17AM UTC
- سعر النحاس مستمر في الارتفاع ومن المتوقع أن يصل إلى مستويات 4.7500$.
- تشكيل سعر النحاس يظهر بعض الموجات التصحيحية الهابطة ولكنه لن يؤثر على الاتجاه الرئيسي الصاعد.
- اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 يعزز فرص تجميع السعر والوصول إلى مستوى 4.7500$.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
بالرغم من تشكيل سعر النحاس حاليا بعض الموجات التصحيحية الهابطة وتذبذبه قرب 4.5400$ إلا أن ذلك لن يؤثر على مساره الرئيسي الصاعد نظرا لثباته المتكرر فوق محور المتوسط المتحرك 55 والذي يعزز بدوره ثبات الدعم الإضافي المستقر قرب 4.2600$.
كذلك اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 يعزز فرص تجميع السعر قريبا للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب ليمكنه ذلك بتجاوز مستوى 4.6200$ والوصول نحو الهدف التالي المتمثل بمستوى 4.7500$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.5000$ و 4.7500$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع