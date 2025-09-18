غرفة طوارئ الزراعة بسنار تقف على الترتيبات الجارية لمكافحة الآفات الزراعية

عقدت غرفة طوارئ الزراعة الاربعاء اجتماعاً موسعاً، برئاسة اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد والي ولاية سنار، بحضور وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية الهادي الصادق وأعضاء اللجنة .

وناقشت فيه الموقف العام للموسم الزراعي والترتيبات الجارية لمكافحة آفة الطير وأي آفات أخرى تهدد الموسم الزراعي، بجانب تأمين الموسم الزراعي.

حيث تمت الموافقة على تقرير الموقف الزراعي حتى تاريخه، ووجه الاجتماع وزارتي الإنتاج والمالية لتحديد نسب توزيع احتياجات مكافحة الآفات، بما في ذلك الطيور.

وأكد الاجتماع أن الأمور تسير بشكل جيد بين وزارة المالية والجهات الأمنية لتمويل التأمين الزراعي. كما تم التأكيد على الاستعداد المبكر للدخول في العروة الشتوية.

وأكد الهادي الصادق أن وزارته على استعداد لمواجهة التحديات القادمة، خاصة مع توقع ظهور الطيور في الفترة المقبلة، مطمئناً المزارعين بأن الوزارة تعتبر خط الدفاع الأول لاستقبال أي بلاغات.