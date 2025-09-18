هل من المفيد للأطفال تناول الأفوكادو يوميّاً؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 08:16 صباحاً - عندما يتعلق الأمر بالفاكهة، يُعد الأفوكادو خياراً شائعاً للكثيرين نظراً لمذاقه اللذيذ وفوائده الصحية العديدة، والأفوكادو ليس للبالغين فقط، بل يُقدم أيضاً فوائد مفيدة لدعم نمو الأطفال وتطورهم، كما يعد الأفوكادو من أفضل أنواع الفاكهة التي يمكن أن تتناولها كافة الأعمار، بما في ذلك الأطفال والرضع.

من المعروف أن الأفوكادو يساعد في تلبية الاحتياجات الغذائية لطفلك، بما في ذلك احتياجات الأطفال الصغار، وله العديد من الفوائد للأطفال بسبب العناصر الغذائية التي يحتوي عليها. فيما يلي وفقاً لموقع "بولد سكاي "بعض فوائد الأفوكادو للأطفال.

تحسين نمو الدماغ

الأفوكادو مصدر للدهون غير المشبعة-الصورة من موقع unsplash

يحتوي الأفوكادو على أفضل مصدر للدهون غير المشبعة، والتي من المعروف أنها مفيدة لتحسين وظائف المخ لدى الأطفال أثناء نموهم، وينبغي أيضاً أن تأتي معظم سعرات الطفل الحرارية من الدهون غير المشبعة؛ لذا يعد الأفوكادو خياراً مثالياً، وتحتوي ثمرة أفوكادو واحدة على حوالي 240سعرة حرارية و22 جراماً من الدهون، منها 19 جراماً من الدهون غير المشبعة و3 جرامات فقط من الدهون المشبعة.

وتلعب الدهون دوراً حيوياً في نمو الجهاز العصبي المركزي للطفل. بتلبية احتياجاته من الدهون، وينمو الجهاز العصبي بشكل مثالي، ويعمل بكفاءة، كما تدعم فوائد الأفوكادو أيضاً محتواه من الألياف، التي يمكنها أيضاً دعم نمو دماغ الأطفال وفيتامين E لتقوية ذاكرة الأطفال.

تعرفي إلى المزيد حول أطعمة تقلل من معدل ذكاء الأطفال ..احذري تقديمها لهم

دعم النمو والتطور

يمكن أن يدعم المحتوى العالي من الأحماض الدهنية المفيدة في الأفوكادو أيضاً نمو الأطفال وتطورهم؛ حيث يعاني الأطفال الصغار بشكل عام من صعوبة امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون.

ويمكن للأحماض الدهنية الموجودة في الأفوكادو أن تساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية من الطعام، وخاصة عند تناولهما معاً. فمن خلال تناول الأفوكادو، سيحصل جسم طفلك بسهولة أكبر على الكمية الغذائية اليومية اللازمة للنمو والتطور بشكل جيد.

صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الأفوكادو أيضاً على نسبة عالية من الألياف، والتي تُعرف بدورها في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، فمن خلال تناول الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الأفوكادو، يمكن للأطفال الحصول على حركات أمعاء أكثر سلاسة وتجنب الإمساك.

منع العدوى

ليس هذا فحسب، بل إن فوائد الأفوكادو للأطفال والصغار تأتي أيضاً من الفيتامينات والمعادن، التي يمكن أن تدعم النمو والتطور مع منع العدوى.

ويحتوي الأفوكادو على نسبة كبيرة من فيتامينات ب (مثل حمض الفوليك وفيتامين ب6)، وفيتامين هـ، والحديد، والتي يمكنها تحسين وظيفة الجهاز المناعي في الحفاظ على صحة الجسم من أسباب الأمراض.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للكاروتينات الموجودة في الأفوكادو أن تعمل كمضادات للأكسدة، يمكنها محاربة الجذور الحرة.

الحفاظ على صحة العين

يحتوي الأفوكادو على فيتامين أ على شكل كاروتينات- الصورة من موقع Freepik

ويحتوي الأفوكادو على فيتامين أ على شكل كاروتينات معروفة بفوائدها في المساعدة على تقوية البصر لدى الأطفال.

وهناك نوعان من الكاروتينات، وهما اللوتين والزياكسانثين، واللذان تحتاجهما العين؛ لمنع الضرر الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية (UV) من ضوء الشمس.

ومن المعروف أيضاً أن الكاروتينات تقلل من خطر اضطرابات الرؤية وإعتام عدسة العين عند الأطفال؛ لذلك فإن تناول الأفوكادو بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات الأطفال من الكاروتينات للحفاظ على صحة العين.

نمو العظام والأسنان

استناداً إلى محتواه المعدني، يحتوي الأفوكادو على الكالسيوم والبوتاسيوم، كما يساعد محتوى الكالسيوم والبوتاسيوم الموجود في الأفوكادو على بناء عظام وأسنان قوية عند الأطفال.

ليس هذا فحسب، بل يحتوي الأفوكادو أيضاً على فيتامين K الذي يمكن أن يساعد في زيادة امتصاص العناصر الغذائية للعظام.

منع فقر الدم

محتوى حمض الفوليك والريبوفلافين وفيتامين ج وفيتامين ب6 الموجود في الأفوكادو له فوائد في الوقاية من فقر الدم عند الأطفال، ويمكن لفيتامين سي أن يزيد من امتصاص الحديد في الجسم. وحمض الفوليك والريبوفلافين ضروريان لتكوين خلايا الدم الحمراء (الهيموجلوبين).

وبالمثل، يلعب فيتامين ب6 أيضاً دوراً في إنتاج الهيموجلوبين وتوزيع الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

أمراض القلب

يحتوي الأفوكادو على العديد من المكونات التي لها فوائد في الوقاية من أمراض القلب عند الأطفال. ومن بين أمور أخرى، يمكن للبوتاسيوم الموجود في الأفوكادو أن يساعد في استعادة ضغط الدم الطبيعي من خلال الحفاظ على مستويات السوائل في الخلايا ومساعدة تقلص العضلات. ويعمل البوتاسيوم أيضاً كإلكتروليت يرسل إشارات إلى القلب؛ لينبض بانتظام.

بالإضافة إلى ذلك، فإن محتوى الدهون غير المشبعة يمكن أن يقلل من امتصاص الكوليسترول في الجسم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

مرض السكري

يحتوي الأفوكادو على مؤشر جلايسيمي منخفض، يبلغ حوالي 40. ويمكن للأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض أن تقلل من خطر ارتفاع نسبة السكر في الدم.

كما يمكن للدهون غير المشبعة الموجودة في الأفوكادو أيضاً أن تزيد من حساسية الأنسولين في الجسم ولذلك، فإن الأفوكادو له فوائد أيضاً في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني عند الأطفال.

صحة البشرة

بالإضافة إلى الحفاظ على صحة العين، فإن الكاروتينات الموجودة في الأفوكادو لها فوائد أيضاً في الحفاظ على صحة بشرة الأطفال.

ويمكن للأشعة فوق البنفسجية (UV) من الشمس وأشعة الإشعاع أن تسبب ضرراً للجلد، ومن المعروف أن تناول الكاروتينات يحمي البشرة من التلف الناتج عن كلا النوعين من الأشعة.

وباعتبارها مضادات للأكسدة، تعمل الكاروتينات على تسريع عملية التئام الجروح على الجلد، وتقليل الضرر الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية.

ربما تودين التعرف إلى كيفية العناية ببشرة الأطفال الحساسة.. تعرفي إلى أسبابها

نصائح لاختيار الأفوكادو الجيد للأطفال

معدة الطفل لا تزال صغيرة وحساسة. لذلك، يجب الانتباه إلى قوام ونوع الفاكهة قبل إعطائها لطفلك. وبالمثل، عندما تريدين إعطاء طفلك الأفوكادو، لا تختاري أي نوع من الأفوكادو لذلك، فللحصول على أقصى فوائد الأفوكادو للأطفال، يجب اختيار النوعية الجيدة.

وبدلاً من تقديم الفوائد للأطفال، فإن الأفوكادو ذا الجودة الرديئة قد يتسبب في إصابة الأطفال بأمراض، مثل آلام المعدة، أو الإسهال، أو الإمساك.. إليكِ بعض النصائح لاختيار الأفوكادو الجيد لأطفالك: