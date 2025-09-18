الياباني إينوي يواجه المكسيكي بيكاسو في ليلةRing V: Night of the Samurai

أعلن معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، ورئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، عن إقامة أمسية كبرى بعنوان “Ring V: Night of the Samurai”، وذلك يوم السبت 27 ديسمبر المقبل في مسرح محمد عبده أرينا بالرياض، والتي ستجمع أبرز نجوم الملاكمة من اليابان وأميركا اللاتينية، ويتصدرها النزال المرتقب بين البطل الياباني ناويا إينوي، حامل الألقاب الموحدة في وزن السوبر بانتام، والمكسيكي ألان بيكاسو.

وسيتم بث الأمسية مباشرة حول العالم عبر منصة DAZN، إلى جانب بث خاص عبر Lemino في اليابان.

ويُعد إينوي (31 انتصارًا، 27 بالضربة القاضية، دون أي هزيمة) أعظم ملاكم ياباني عبر التاريخ، إذ حصد ألقابًا عالمية في عدة أوزان. وكان قد حافظ على مكانته كبطل موحّد للعالم نهاية الأسبوع الماضي بفوزه الكبير بقرار جماعي على الأوزبكي مرادجون أخمادالييف. أما بيكاسو (32 انتصارًا، 17 بالضربة القاضية، وتعادل واحد، دون أي هزيمة)، المصنف الأول لدى المجلس العالمي للملاكمة (WBC) في وزن 122 رطلاً، فواصل سجله الخالي من الخسائر في يوليو الماضي بفوزه الصعب على الياباني كيونوسوكي كاميدا بقرار الأغلبية.

كما سيشهد النزال مشاركة النجم الياباني جونتو ناكاتاني (31 انتصارًا، 24 بالضربة القاضية، دون أي هزيمة)، بطل العالم الموحّد في وزن البانتام، والذي سيخوض أول نزال له في وزن السوبر بانتام أمام المكسيكي سيباستيان هيرنانديز (20 انتصارًا، 18 بالضربة القاضية، دون أي هزيمة)، المصنف التاسع عالميًا لدى مجلة “ذا رينغ”، والعاشر في تصنيف WBO، والثامن في تصنيف WBC. وقد رسّخ ناكاتاني مكانته كأحد أبرز نجوم الملاكمة بعد تتويجه بألقاب WBC وIBF في وزن 118 رطلاً بفوزه الساحق بالضربة القاضية في الجولة السادسة على مواطنه ريوسكي نيشيـدا، فيما حقق هيرنانديز فوزًا مهمًا بقرار جماعي في مايو الماضي على أزات هوفهانيسيان.

كما يعود الياباني كينشيرو تيراجي (25 انتصارًا، 16 بالضربة القاضية، وخسارتان) إلى الحلبة في أول مواجهة له منذ خسارته ألقاب WBA وWBC في وزن الذبابة لصالح المكسيكي ريكاردو ساندوفال بقرار منقسم، حيث سيواجه المكسيكي ويليبالدو غارسيا بيريز (23 انتصارًا، 6 هزائم، تعادلان، 13 بالضربة القاضية)، المتوّج في مايو الماضي بأول لقب عالمي له بعد فوزه على رينيه كاليكستو بيبيانو بلقب الاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) في وزن السوبر فلاي.

وتكتمل الأمسية بمواجهة يابانية–كوبية مثيرة، حيث يلتقي تايغا إيماناغا (9 انتصارات، 5 بالضربة القاضية) مع أرماندو مارتينيز (16 انتصارًا، 15 بالضربة القاضية، دون أي هزيمة)، المصنف الرابع عالميًا لدى رابطة الملاكمة العالمية WBA في وزن الخفيف. كما يواجه ريتو تسوتسومي (3 انتصارات، اثنتان بالضربة القاضية) المكسيكي ليوباردو كوينتانا (11 انتصارًا، خسارة واحدة، 5 بالضربة القاضية)، فيما يخوض هاياتو تسوتسومي (8 انتصارات، 5 بالضربة القاضية) نزالًا قويًا أمام البريطاني جيمس ديكنز (36 انتصارًا، 15 بالضربة القاضية، 5 هزائم).