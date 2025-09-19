شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن سبب اغتيال افتهان المشهري بتعز(صدمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناشط عبدالرحمن النويرة:البعض يتسائل طيب ليش قتلوها... ليش؟أنا بختصر لكم الإجابة قبل ما تمسك الأستاذة افتهان المشهري مكتب النظافة في تعز كان هناك نافذين متعودين يتقاسموا إيرادات مكتب النظافة مع بعض الفاسدين وريحة تعز قد كانت واصلة عدن من تراكم القمامة في المحافظة وغيره من الإهمال.. بس عادي أهم حاجة كان ان المخصصات حق العصـ.ا ـبات توصل واللي هم جزء كبير داخل الدولة..

واضاف:اجت الأستاذة بكل شجاعة قفلت كل منافذ الفساد والحنفيات وقالت إيرادات النظافة للنظافة وبس اشترت معدات ثقيلة حسنت النظافة شجرت الشوراع كرمت موظفي النظافة صرفت اكراميات للعمال..وعمل يا شعب النافذين يسكتوا...

أكيد لا في البداية هددوها واقتحموا مكتبها وطردوا الموظفين وعملوا عمايل والدولة هناك راااااقدة...

قال المسؤولين هناك وهي ليش ما تقاسم الإيرادات مثل البقية..

هم أصلاً جزء من العصابة

هم جزء من المتضررين لأنها رفضت تدفع إتاوات فساد لأي حد وكل شيء شفافية وعمل نظيف...

واختتم:

المرأة شجاعة لم تهتز ولم تتراجع ظنا منها أنه مستحيل الموضوع يوصل للكتل وأن هناك دولة يمكن تحميها...



للأسف قدمت روحها ودمها من أجل مبادئها اللي مستحيل مثلها يتخلى عنها...

الآن البعض ينشر صور الكاتل على أساس لو مسكوه خلاص انتهت القضية...وهذا ما تريده العـ. ـصابة هناك..

الكاتل هذا هو مجرد واجهة لهوامير الفساد في تعز..

إذا لم يلقوا القبض على العصابة كلها من أكبر مسؤول متهاون في قضية الاعتداءات السابقة عليها إلى اليوم فالموضوع كله مسرحية...