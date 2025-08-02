جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت واحة سيوة التابعة لمحافظة مطروح جريمة مروعة راح ضحيتها أربعة أفراد من أسرة واحدة، فيما نجا نجلهم الأكبر بإصابات خطيرة، إثر اعتداء وحشي نفذه عامل زراعي يعمل لديهم بدافع السرقة.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوقوع الجريمة في منطقة الشحايم غرب سيوة، داخل منزل الأسرة الواقع وسط أرض زراعية تبلغ مساحتها نحو 30 فدانًا، وانتقلت الجهات المعنية رفقة سيارات الإسعاف لموقع البلاغ.

أكدت مصادر طبية وفاة كل من موسى عبدالوهاب (52 عامًا)، رب الأسرة وزوجته وابنتاه، بينما نجا الابن الأكبر يحيى (25 عامًا) بعد إصابته بجروح بالغة في الرقبة والجمجمة.

بحسب التحريات الأولية، أقدم الجاني، وهو عامل زراعي يعمل لدى الأسرة، على تنفيذ الجريمة باستخدام سكين ولوح خشبي.

وتشير التحريات إلى أن دافع الجريمة كان السرقة، حيث حاول المتهم الاستيلاء على ممتلكات الأسرة بعد قتل أفرادها.

تم نقل المصاب إلى مستشفى سيوة المركزي، ثم إلى مستشفى مرسى مطروح العام نظرًا لخطورة حالته الصحية.

فيما انتقلت جهات التحقيق إلى موقع الحادث لمعاينة الجثث ومسرح الجريمة، وأمرت بتحفظ الطب الشرعي على الجثث لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

كما تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم عقب اكتشاف الجريمة، وجارٍ التحقيق معه لكشف ملابسات الجريمة بالكامل.