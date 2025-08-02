وزير الخارجية البريطاني: هناك أصوات مصممة على رؤية إسرائيل الكبرى من دون دولة فلسطينية وأنا أعارضها

أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الى أن "اعتداءت المستوطنين أعمال إجرامية غير قانونية ندينها ونسعى إلى فرض عقوبات بشأنها"، لاقتاً الى أن "إطلاق النار على مدنيين ينتظرون المساعدات في غزة أمر مقزز وعلى إسرائيل محاسبة المتورطين".
وقال لامس "أرغب بزيارة قطاع غزة بمجرد التمكن من الدخول إليه، والاعتراف بدولة فلسطين ورقة لا يمكن لعبها إلا مرة واحدة"، مضيفاً "نؤمن بأن حل الدولتين هو البديل الوحيد القابل للتطبيق".
وتابع "هناك أصوات مصممة على رؤية إسرائيل الكبرى من دون دولة فلسطينية وأنا أعارضها"، لافتاً الى أن "قرار الولايات المتحدة قصف إيران لم يكن بهدف الإطاحة بالحكومة الإيرانية".
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