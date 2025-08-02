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منها ‎الرياض: امطار رعدية على 7 مناطق سعودية اليوم.. والأرصاد تحذر

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منها ‎الرياض: امطار رعدية على 7 مناطق سعودية اليوم.. والأرصاد تحذر

توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة اليوم السبت 2 اغسطس 2025 على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة الرياض. 

امطار رعدية على 7 مناطق سعودية اليوم

أوضح المركز الوطني أن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تتضمن أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة. 

ولفت إلى استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق إضافة إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، بينما يصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي الواصل لجازان. 

ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

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