أخبار من السعودية.. وظائف عسكرية.. فتح باب القبول بقطاعات الداخلية والتقديم اليوم 

التقديم على وظائف الداخلية

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 01:45 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل الموحد للعمل بقطاعات وزارة الداخلية.وبينت أن الوظائف المتاحة للعمل على رتبة جندي للرجال.وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من اليوم السبت 2 أغسطس 2025 وحتى الخميس المقبل، وذلك عبر منصة أبشر توظيفويمكن التقديم عبر منصة (أبشر - توظيف) عبر الدخول على الـــرابـــط.