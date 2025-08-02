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أخبار من السعودية.. وظائف عسكرية.. فتح باب القبول بقطاعات الداخلية والتقديم اليوم 

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. وظائف عسكرية.. فتح باب القبول بقطاعات الداخلية والتقديم اليوم  1/2
  • أخبار من السعودية.. وظائف عسكرية.. فتح باب القبول بقطاعات الداخلية والتقديم اليوم  2/2

الدمام في السبت 2 أغسطس 2025 01:45 مساءً كتب شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل الموحد للعمل بقطاعات وزارة الداخلية.
وبينت أن الوظائف المتاحة للعمل على رتبة جندي للرجال.

التقديم على وظائف الداخلية

وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من اليوم السبت 2 أغسطس 2025 وحتى الخميس المقبل، وذلك عبر منصة أبشر توظيف
ويمكن التقديم عبر منصة (أبشر - توظيف) عبر الدخول على الـــرابـــط.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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