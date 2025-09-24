شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-24 17:15PM UTC
- سعر البتكوين (BTCUSD) يظهر مكاسب قوية مع توارد إشارات إيجابية، ولكن الضغط السلبي يعيق تعافيه بشكل كامل.
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
شهد سعر البتكوين (BTCUSD) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مع تماسك مستوى الدعم 112,000$، والذي يمده بالزخم الإيجابي المتجدد، ولكن في المقابل من ذلك يظل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 قائماً، وهو ما قد يعيق من تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب.
