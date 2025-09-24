الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-09-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 24-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-24 17:15PM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • سعر البتكوين (BTCUSD) يظهر مكاسب قوية مع توارد إشارات إيجابية، ولكن الضغط السلبي يعيق تعافيه بشكل كامل.
  • توصيات VIP من موقع توصيات تشمل الأسهم الأمريكية، ، الفوركس، الذهب، النفط، ، والإيثيريوم.
  • باقات اشتراك احترافية مدروسة بعناية تبدأ من 44 يورو/شهريًا لتلق

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر البتكوين (BTCUSD) مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مع تماسك مستوى الدعم 112,000$، والذي يمده بالزخم الإيجابي المتجدد، ولكن في المقابل من ذلك يظل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 قائماً، وهو ما قد يعيق من تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا