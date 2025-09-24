الاعيسر يشكّل لجنة لتنفيذ توصيات ورشة تعديل قانون الصحافة والمطبوعات

أصدر وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الأعيسر، قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة وتنفيذ توصيات ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009، والتي عُقدت في مايو الماضي، برئاسة الأستاذة سمية الهادي، وكيلة الإعلام بوزارة الثقافة والإعلام والسياحة ورئيس إدارة التشريع بوزارة العدل رئيساً مناوبا وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة.

ويأتي القرار استنادًا إلى التوصيات الصادرة عن الورشة المنعقدة بتاريخ 26–27 مايو 2025، تحت شعار: “حرية إعلامية بمعايير مهنية”، وبالنظر إلى أهمية هذه التوصيات في تطوير البيئة التشريعية للإعلام، وضبط الممارسة الصحفية بما يحقق التوازن بين حرية التعبير ومتطلبات الأمن القومي وحماية قيم المجتمع.

وقد نص القرار على المهام والاختصاصات التالية للجنة:

مهام واختصاصات اللجنة

أولًا: في محور السياسات العامة

إعداد خطة تنفيذية لتبني مبادئ مهنية توازن بين حرية الصحافة ومتطلبات الأمن القومي وحماية الخصوصية.

تقديم مقترح لإنشاء مجلس مهني مستقل لتنظيم النشاط الصحفي، يشمل الإعلام والنشر الإلكتروني.

صياغة استراتيجية وطنية متكاملة للنشر الإلكتروني تشمل السياسات والنظم وآليات المراقبة وجودة المحتوى.

وضع تصور عملي لمواجهة خطاب الكراهية وتعزيز السلام الاجتماعي عبر وسائل الإعلام ووسائط النشر الإلكتروني.

ثانيًا: في محور التشريعات والمعايير المهنية

مراجعة شاملة لقانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009، وتقديم مسودة قانون جديد يستوعب التطورات التقنية والمهنية.

اعتماد تعريف موسّع للصحفي يشمل صانعي المحتوى الرقمي وفق ضوابط مهنية

تضمين الصحافة الإلكترونية والمواقع الإخبارية ضمن التعريف القانوني، مع استثناء الحسابات الشخصية، ووضع آليات لحماية الصحفيين.

إعداد منظومة تشريعية تنظم الإعلام الإلكتروني وتحدد ضوابط ممارسته.

إنشاء آلية تنسيقية دائمة بين الجهات المعنية بالنشر الإلكتروني.

وضع معايير واضحة لترخيص الصحف والمواقع الإلكترونية وربطها بجودة الأداء والمحتوى.

تطوير آليات التحقق من الأخبار لمكافحة الشائعات وتعزيز الموثوقية.

ثالثًا: في محور التدريب والتأهيل إعداد برامج تدريبية للصحفيين في مجالات الأمن القومي والقضايا الوطنية.

تخصيص موارد لتطوير الصحافة الإلكترونية عبر برامج تدريبية تقنية ومهنية.

دعم الابتكار والإبداع الصحفي وربط التدريب بخطط إعادة إعمار السودان بعد الحرب.

سلطات اللجنة وأولوياتها

للجنة صلاحية تشكيل لجان فرعية متخصصة في كل محور، والاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهامها.

تركز اللجنة في بداية أعمالها على مراجعة قانون الصحافة والمطبوعات وإعداد مسودة قانون جديد.

ترفع اللجنة تقارير دورية شهرية إلى الوزير حول سير أعمالها.

