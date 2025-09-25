البعثة الروسية لدى منظمة التعاون الإسلامي تحتفي باليوم الوطني السعودي الـ95

احتفلت البعثة المراقبة الدائمة لروسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي، في مقرها بمحافظة جدة، باليوم الوطني السعودي الـ95 الموافق 23 سبتمبر، في أجواء جسدت مشاعر التقدير والاعتزاز بما تمثله المملكة من مكانة رفيعة ودور ريادي على المستويين الإسلامي والدولي.

وأعرب المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمة، السفير توركو داودوف، عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الغالية قائلاً: “حرصنا في البعثة أن نحتفل أنا وزملائي باليوم الوطني السعودي، ونشارك أشقاءنا هذه الفرحة التي تعني الكثير لكل من يعيش على أرض هذه البلاد الطاهرة، ولكل مسلم في شتى أنحاء العالم.”

وأضاف أن اليوم الوطني يجسد ذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – مشيداً بما تميزت به الدولة السعودية من ثبات في خدمة الإسلام والمسلمين على مر العهود، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي رسم برؤيته الطموحة ملامح نهضة حديثة جعلت المملكة في صدارة المشهد العالمي.

وأكد السفير داودوف أن المملكة العربية السعودية أضحت نموذجاً فريداً في التنمية المستدامة، ورمزاً للوسطية والاعتدال، وركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والدولي، موضحاً أن إنجازاتها الحضارية والاقتصادية والاجتماعية جعلتها في مصاف الدول الكبرى ، مشيراً إلى أن شرف خدمة الحرمين الشريفين ورعاية ضيوف الرحمن يضع المملكة في مكانة استثنائية بين دول العالم، ويجعلها قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم.

واختتم كلمته بقوله: “إن ما نشهده اليوم من تطور ونهضة متسارعة في المملكة يبعث على الفخر والإعجاب، وكل عام والمملكة العربية السعودية وقيادتها وشعبها بخير وعز ورخاء، سائلاً الله أن يديم عليها أمنها واستقرارها ورفعتها بين الأمم.