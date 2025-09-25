الاقتصاد

سعر البتكوين (BTCUSD) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-09-2025

2025-09-25 02:02AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • سعر البتكوين (BTCUSD) ينزلق نحو الهبوط بفعل موجة فرعية هابطة ودايفرجنس سلبي في مؤشرات القوة النسبية.
  • توصيات VIP من موقع توصيات تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، والمؤشرات بأسعار تبدأ من 179 يورو/شهريًا.
  • يمكن الاشتراك في توصيات الأسهم الأمريكية، العملات الر

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة نحو الهبوط، متأثراً بسيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار تداوله بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار السلبي، ويعزز من الضغوط البيعية أيضاً بقاء السعر دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يقلص من فرص التعافي في الأجل القريب.

 

ويضاف إلى ذلك بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، لتبدأ معها الإشارات السلبية بالتوارد، ما قد يفتح الباب لمزيد من التراجع خلال تحركاته القادمة.

 

