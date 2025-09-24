سايلور: البيتكوين سيعود إلى "صعود قوي" مع نهاية عام 2025

تام شمس - الأربعاء 24 سبتمبر 2025 12:34 مساءً - توقع مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة Strategy، أن يبدأ البيتكوين في تحقيق مكاسب جديدة مع نهاية العام، مدفوعًا بالاهتمام المتزايد من قبل الشركات والمؤسسات.

سايلور في مقابلة مع برنامج Closing Bell Overtime على قناة CNBC يوم الثلاثاء، إن تبني الشركات للبيتكوين (BTC) إلى جانب عمليات الشراء المستمرة من قبل صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) لصالح المستثمرين المؤسساتيين، يستنزف المعروض الطبيعي المتاح.

وأضاف: "الشركات التي تستثمر في البيتكوين تشتري أكثر من المعروض الطبيعي الذي ينتجه المعدّنون"، وهو ما "يضع ضغطًا تصاعديًا على السعر."

قال مايكل سايلور إن الطلب من الشركات وصناديق الـETF على البيتكوين يتجاوز حجم المعروض اليومي من المعدّنين، ما قد يدفع إلى ارتفاع قوي بنهاية العام. المصدر:

ضغط الشراء يدفع السعر نحو الارتفاع بنهاية العام

بحسب بيانات Bitbo، ينتج المعدّنون في المتوسط حوالي 900 بيتكوين يوميًا. لكن تقريرًا لشركة الخدمات المالية River صدر مطلع الشهر أظهر أن الشركات تلتهم 1,755 بيتكوين يوميًا في عام 2025، بينما تشتري صناديق الاستثمار المتداولة ما معدله 1,430 بيتكوين إضافيًا يوميًا.

خلال الـ24 ساعة الماضية، تحرك البيتكوين بين 111,369 و113,301 دولار، في حين تراوح نطاقه الأسبوعي بين 111,658 و117,851 دولار، وفقًا لبيانات CoinGecko.

وشهد السوق يوم الاثنين واحدة من أكبر موجات التصفية لهذا العام، بقيمة تقارب 2 مليار دولار، والتي أرجعها المحللون لعوامل تقنية أكثر من كونها نتيجة ضعف في الأساسيات السوقية.

وأضاف سايلور: "أعتقد أنه مع تجاوز مقاومات الفترة الأخيرة وتخفيف بعض الرياح المعاكسة على المستوى الكلي، سنشهد تحرك البيتكوين صعودًا بقوة مجددًا مع نهاية العام."

مشتريات البيتكوين تعزز الشركات العامة

أوضح سايلور أن الشركات التي تشتري البيتكوين تنقسم إلى فئتين:

شركات تشغيلية كانت ستعيد رؤوس أموالها إلى المساهمين عبر توزيعات أرباح أو إعادة شراء الأسهم، لكنها تختار البيتكوين كأصل احتياطي للخزانة.

ووفقًا لـ Bitbo، هناك ما لا يقل عن 145 شركة أضافت البيتكوين إلى ميزانياتها، بما في ذلك Strategy التي تحتفظ بـ 638,985 بيتكوين. وقال سايلور: "ذلك يحسن هيكل رأس المال ويقوي هذه الشركات. هناك الكثير منها."

"شركات خزانة حقيقية" تستثمر في البيتكوين

أما الفئة الثانية فهي ما وصفه سايلور بـ "شركات الخزانة الحقيقية" التي "تستفيد من البيتكوين."

وأوضح: "لقد اعتمد العالم على الائتمان المدعوم بالذهب لمدة 300 عام. وسيعتمد العالم على الائتمان المدعوم بالذهب الرقمي للـ300 عام المقبلة. لذلك، فإن شركات الخزانة تحتفظ برأسمال رقمي وتبتكر أدوات ائتمان رقمية."

وتابع: "هناك بالطبع طلب ضخم على أدوات الأسهم والائتمان في أسواق المال التقليدية، والبيتكوين يبرز كأفضل شكل من أشكال رأس المال الرقمي لدعم هذه الأدوات.