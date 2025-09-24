مقتل 14 شخصاً في انهيار سد بـ "تايوان الصينية"

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت "تايوان الصينية"اليوم، تسجيل 14 حالة وفاة، مع اقتراب الإعصار "راجاسا" من السواحل الصينية، فيما سجلت الفلبين ثلاث وفيات جراء مرور الإعصار بين البلدين.

وضرب الإعصار "راجاسا"، أحد أقوى الأعاصير منذ سنوات، سواحل منطقة "هونغ كونغ الإدارية الخاصة" فجر اليوم بموجات هائلة تجاوزت أعمدة الإنارة، ما أدى إلى شلل الحياة في الساحل الجنوبي للصين، وذلك بعد أن خلف دماراً ومقتل العشرات في كل من "تايوان الصينية" والفلبين.

وأيقظت الرياح العاتية سكان منطقة "هونغ كونغ الإدارية الخاصة" في الساعات الأولى من الصباح، كما أطاحت بأجزاء من سقف جسر للمشاة وأسقطت أشجاراً في أنحاء متفرقة من المدينة، بينما استقبلت المستشفيات نحو 13 مصاباً لتلقي العلاج.