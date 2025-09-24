الملكة رانيا تنشر صورة جديدة بصحبة حفيدتها "أمينة".. وهكذا علقت

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 05:05 مساءً - كما اعتادت الملكة رانيا العبدالله، ملكة الأردن، واعتاد كذلك مُتابعيها، على حرصها الدائم مُشاركة اللحظات الدافئة والسعيدة لها ولعائلتها، كما تنشر تمامًا خطواتها وجولاتها الرسمية، نشرت الملكة منذ قليل أحدث صورها مع حفيدتها الثانية "أمينة" ابنة الأميرة إيمان.

الملكة رانيا تحمل حفيدتها أمينة

https://www.instagram.com/p/DO_FpypDKFV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO_FpypDKFV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DO_FpypDKFV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

نشرت الملكة رانيا العبدالله، عبر حسابها الرسمي على انستغرام، صورة جديدة طغى عليها السعادة والمرح والحب، وهي تحمل حفيدتها "أمينة" ابنة الأميرة إيمان، والتي تبلغ من العمر 7 أشهر، وعلقت الملكة رانيا على المنشور قائلة: "أمينتي". ولاقى المنشور تفاعلًا واسعًا من قبل متابعي الملكة، خلال دقائق قليلة من نشر الصورة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تُشارك فيها الملكة رانيا لحظات دافئة مع حفيدتيها، فقد نشرت منذ أسابيع، صورة مع حفيدتها الأولى الأميرة "إيمان" ابنة ولي العهد الأردني، الأمير الحسين، وكانت تحملها أيضًا، وعلقت على الصورة قائلة: "أول اجتماع زووم للغالية الصغيرة إيمان".

ابنة الأميرة إيمان في لحظاتها الأولى

https://www.instagram.com/p/DGIOMFUsC9C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGIOMFUsC9C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DGIOMFUsC9C/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، شاركت الملكة رانيا في فبراير الماضي، الصور الأولى لابنة الأميرة إيمان؛ "أمينة". جاءت الصورة الأولى للأميرة إيمان وهي تحتضن ابنتها وهي على السرير داخل المستشفى وبجانبها زوجها جميل ألكساندر ترميوتس، والصورة الثانية كانت للملكة رانيا تحمل "أمينة" ومن على يمينها جميل ترميوتس وعلى شمالها الملك عبدالله الثاني، أما الصورة الثالثة ظهر فيها الملك عبدالله وهو يحمل حفيدته الثانية، بينما تُظهر الصورة الرابعة والأخيرة الأميرة إيمان تحمل ابنتها ومن حولها والدها وزوجها ووالدتها.

وأرفقت الملكة رانيا في تعليقها على الصور ما يلي: "إيمان ريحانة الدار صارت أم.. الحمد لله زادت بركة البيت وفرحتنا بالغالية أمينة قد الدنيا. مبارك جميل وإيمان والحمد لله على سلامتك حبيبتي".

الملكة رانيا تعلن ولادة الأميرة إيمان

يوم 16 فبراير 2025، أدخلت الملكة رانيا الفرح والسرور على الشعب الأردني وكل متابعيها من الوطن العربي، إذ شاركت خبر ولادة ابنتها الأميرة إيمان من خلال خاصية قصص حسابها الخاص بإنستغرام، معلنة قدوم حفيدتها الثانية ابنة الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس، واسمها أمينة، وجاء في مشاركة الملكة رانيا التالي: "الحمد لله على تمام النعمة واكتمال المنة. رُزقنا بفضلٍ من الله بمولودة أسميناها أمينة. اللهم نور قلبها بنورك الكريم واحفظها بعينك التي لا تنام". واختتمت منشورها باسم ابنتها وزوجها "إيمان وجميل".

