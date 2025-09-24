ختام الفعاليات في اليوم الوطني السعودي ٩٥ بإقبال جماهيري لافت

اختتمت يوم (الثلاثاء) فعاليات اليوم الوطني السعودي الخامس والتسعين، وسط أجواء وطنية، حيث شهدت إقبالًا جماهيريًا واسعًا في مختلف مدن المملكة، مترجمة بذلك مشاعر الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته.

وأكدت الهيئة العامة للترفيه (GEA) أن ختام الفعاليات جاء بنجاح كبير، بعد أن قدّمت برنامجًا متنوعًا، شمل عروضًا جوية وبحرية، إضافة إلى فعاليات نوعية عدة.

وفي منطقة بنبان بالرياض، أبهرت العروض الجوية أنظار الجماهير، بمشاركة نخبة من الطيارين الذين قدموا لوحات مميزة، بمشاركة عسكرية ومدنية بعدد كبير من الطائرات الحربية والمدينة والمروحية. كما أسهمت العروض البحرية التي جرت على شاطئ البحر الأحمر في إثراء المشهد الاحتفالي، حيث شاركت الفرقاطات والزوارق في استعراضات جسدت قوة الوطن وحضوره.

وتزامنت معها المسيرات البرية التي ضمّت آليات وعربات مختلفة، رافقتها الفرقة الموسيقية التي عزفت معزوفات وطنية ارتبطت بذاكرة السعوديين.

ولم يقتصر الإبداع على ذلك، إذ انطلقت الألعاب النارية في توقيت موحّد عند التاسعة مساء لتضيء سماء 13 مدينة سعودية بلوحات بصرية بديعة.

وفي موازاة ذلك، قدّمت وزارة الداخلية بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه فعالية “عز الوطن” على مدى يومين، والتي تحولت إلى أيقونة احتفالية جمعت بين العروض العسكرية الحية والجانب الفني المسرحي. وشهدت الفعالية عروضًا ميدانية جسدت التكتيكات الأمنية الحديثة وجاهزية القطاعات الأمنية، بمشاركة الأوركسترا العسكرية التي أضافت بعدًا وطنيًا مؤثرًا. كما تضمنت معارض تعريفية بخدمات الوزارة، إلى جانب أوبريتات وطنية وعروض فنية تعكس عمق الانتماء والولاء.

وكانت الحفلات الغنائية قد انطلقت أمس، حيث التقت الفنانة أحلام جمهورها في أمسية فنية على مسرح الظهران إكسبو، فيما اجتمع الفنان فؤاد عبد الواحد والفنانة أميمة طالب في جدة على مسرح “عبادي الجوهر أرينا”، وقدما للجمهور ليلة مليئة بالطرب والأغاني المحببة. أما اليوم، التقى الفنان الكبير عبادي الجوهر بجمهوره في جامعة القصيم، بمشاركة الفنان نواف الجبرتي وقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، مقدماً لمحبيه أمسية استثنائية تناغمت فيها الألحان مع فرحة الوطن.