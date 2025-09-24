بيكر يشعر بالندم لفوزه ببطولة ويمبلدون بسن الـ17

الرياص - اسماء السيد - لندن : قال النجم الألماني السابق في كرة المضرب، بوريس بيكر، إنه يندم على الفوز ببطولة ويمبلدون بسن الـ17 لأنه فشل في التعامل مع سقف التوقعات المرتفع جرّاء فوزه بلقبه الأول في البطولات الكبرى.

وكان بيكر قد تغلب على كيفن كارن في نهائي البطولة الإنكليزية في عام 1985، ليصبح أصغر لاعب يُتوج بلقب البطولة في فئة الفردي.

ونجح الألماني المعروف بأسلوب لعبه المفعم بالجرأة، في تحقيق خمسة ألقاب غراند سلام أخرى، منها بطولة ويمبلدون في عامي 1986 و1989، بعد لقبه الأول المذهل.

وقال بيكر (57 عاما) في مقابلة مع بي بي سي سبورت الأربعاء "إذا تذكرت أي عبقري آخر، فعادة لا يصلون إلى عمر الخمسين بسبب التجارب والابتلاءات التي تلي ذلك".

وأضاف "مهما فعلت، ومهما ذهبت، ومهما تحدثت مع أي شخص، تصبح قصة عالمية. تصبح عنوانا رئيسا في بعض من أهم صحف الغد. وأنت فقط تحاول أن تنضج، تحاول أن تجد مكانك في هذا العالم".

لم تكن فترة ما بعد الاعتزال إيجابية بكل جوانبها على بيكر، إذ واجه مشكلات شخصية وأخرى مالية.

ففي عام 2022، قضى ثمانية أشهر في السجن في إنكلترا، بعد أن حُكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام لتورطه في إخفاء أصول وقروض تبلغ قيمتها 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.3 مليون دولار أميركي) بهدف التهرب من دفع الديون.

وقال بيكر "عندما تبدأ مسيرة مهنية ثانية، يُقاس كل شيء بمدى نجاحك في الفوز ببطولة ويمبلدون وعمرُك 17 عاما. وهذا ما غيّر المسار تماما".