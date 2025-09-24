أفلام ومسلسلات مستوحاة من أحداث حقيقية في قائمة العرض قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 سبتمبر 2025 09:59 مساءً - تشهد الساحة الفنية المصرية خلال الفترة الحالية تواجدًا ملحوظًا للأعمال الدرامية والسينمائية المستوحاة من أحداث واقعية، سواء كانت جرائم قتل أو حوادث أخرى أو قضايا اجتماعية، هذه الأعمال لا تقدم الأحداث الحقيقية كما جرت بالفعل، بل يتم توظيفها في قالب درامي، تتشابك فيه الخطوط والحكايات، مع الحفاظ على روح الواقعة الأصلية، ليخرج العمل في صورة مشوقة ومسلية للجمهور.

أبرز الأعمال المستوحاة من أحداث حقيقية

مسلسل "ورد وشوكولاتة" عن قصة شغلت الرأي العام

ومن أبرز الأعمال المستوحى قصتها من أحداث حقيقية، والمنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، مسلسل "ورد وشوكولاتة" بطولة محمد فراج وزينة. والذي يتواصل تصوير مشاهده الأخيرة في الوقت الحالي، إذ يتبقى أسبوعًا فقط على الانتهاء من آخر مشاهد العمل تمهيداً لعرضه على منصة "Yango Play" خلال الفترة المقبلة، حيث من المخطط انطلاقه في أواخر هذا العام.

مسلسل "ورد وشوكولاتة" ينتمى لنوعية أعمال الـ10 حلقات، وهو مستوحى من قصة حقيقية شغلت الرأي العام المصري مؤخرًا، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويشارك في بطولته إلى جانب محمد فراج وزينة كلٌ من: مها نصار، مريم الخشت، صفاء الطوخي، آية سليم، عمر مهدي، إضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين.

مسلسل "لعدم كفاية الأدلة" يفتح قضايا حقيقية أُغلقت في الماضي

"لعدم كفاية الأدلة" مسلسل آخر مستوحى من أحداث واقعية حدثت بالفعل، حيث تدور أحداثه حول قضايا جرائم حقيقية أُغلقت في الماضي بسبب عدم توافر الأدلة الكافية، ليُعاد فتح ملفاتها والتحقيق فيها من جديد. ويعتمد العمل على تقديم حكايات مفصلة، بحيث يتم تسليط الضوء على قضية واحدة تمتد على 3 حلقات في إطار من الإثارة والتشويق.

المسلسل من بطولة سهر الصايغ، أحمد صفوت، تامر نبيل، رامي الطمباري، إضافة إلى ضيوف شرف الحلقات من بينهم محمد ثروت، صبري فواز، جوري بكر، محمود عبد المغني، إسلام جمال، أحمد صفوت، تامر نبيل، وليد فواز، محمد الصاوي، منة عرفة، مروه أنور، ياسر علي ماهر، محمد الصاوي، هلا السعيد، أميرة حافظ، مفيد عاشور، حسن العدل وتأليف شادي أسعد وإبراهيم ربيع، وإخراج أحمد حسن.

"سفاح التجمع" فيلم سينمائي مستوحى من جرائم حقيقية

وفي السينما، سيكون الجمهور على موعد من فيلم جديد مستوحى من قضية أثارت ضجة كبرى في القاهرة خلال الأشهر الماضية، وتتعلق بواحد من أشهر السفاحين، وهو "سفاح التجمع"، إلا أن الفيلم لا يتناول حياة هذا السفاح بشكل مباشر، بل يطرح معالجة فنية خيالية عن شخصية "سفاح وهمي" مضطرب نفسياً يقدم على ارتكاب جرائم مروعة بقتل النساء.

فيلم "سفاح التجمع" يقوم ببطولة أحمدالفيشاوي، ويشاركه عدد كبير من الفنانين بينهم انتصار، مريم الجندي، صابرين، سينتيا خليفة، آية سليم، جيسيكا حسام الدين، وغفران محمد. العمل من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب في تجربته الإخراجية الأولى، وإنتاج أحمدالسبكي ومرشح للعرض في شهر أكتوبر المقبل.



