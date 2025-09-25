تابع الان خبر السفارة السعودية في مصر تحتفل باليوم الوطني السعودي 95 بحضور رسمي وشعبي حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - احتفلت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة مساء أمس بمناسبة اليوم الوطني السعودي 95، في حفل أقامه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، صالح بن عيد الحصيني، بمشاركة نائب السفير خالد بن حماد الشمري، ورؤساء الأقسام ومديري المكاتب والملاحق، إلى جانب حضور واسع من المواطنين السعوديين المقيمين في مصر.

فعاليات متنوعة وتجسيد للتراث السعودي

شهدت الأمسية عرضًا مميزًا للعرضة السعودية الشعبية التي قدمها عدد من المواطنين، كما استمتع الحضور بمقاطع مرئية عبر شاشات العرض جسدت التنوع الثقافي والفني والتراثي الذي تزخر به المملكة.

تكريم الطلاب المتفوقين

وخلال الحفل، قام السفير صالح الحصيني، يرافقه المكلف بأعمال الملحقية الثقافية بالقاهرة الدكتور منصور بن زيد الخثلان، بتكريم 17 طالبًا وطالبة من المتميزين في الجامعات المصرية، وتسليمهم دروعًا تذكارية تقديرًا لإنجازاتهم الأكاديمية، في لفتة تؤكد دعم السفارة للطلبة السعوديين في الخارج.

تعزيز الروابط الثقافية والتعليمية

عكست هذه المناسبة عمق الروابط بين الشعبين السعودي والمصري، وأكدت على الدور البارز للسفارة في رعاية مواطنيها، ودعم مسيرة الطلبة السعوديين في مصر، بالتزامن مع الاحتفاء بتاريخ المملكة ومسيرتها التنموية والإنجازات الوطنية المتواصلة.