تابع الان خبر معرض رحلة المملكة من التوحيد للرؤية بالقاهرة يجذب الزوار ويبرز العلاقات السعودية المصرية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - استقطب معرض رحلة المملكة من التوحيد للرؤية، الذي نظمته سفارة المملكة العربية السعودية في مصر ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي 95، اهتمامًا واسعًا من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بمحتوياته المتنوعة وما تضمنه من معروضات تجسد تاريخ المملكة وإنجازاتها المتلاحقة.

توثيق الهوية الوطنية والمنجزات السعودية

ضم المعرض أركانًا متكاملة جسدت الهوية الوطنية للمملكة، من خلال نماذج ومجسمات تعكس التطور المعماري عبر العصور، إلى جانب عرض منجزات نوعية في مختلف المجالات. كما تألق بجناح يضم صورًا تاريخية للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبنائه الملوك، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

إبراز العلاقات السعودية المصرية

عرض المعرض صورًا توثّق المحطات التاريخية في العلاقات السعودية المصرية، إلى جانب أرشيف صحفي نادر تناول خصوصية الروابط بين قيادتي البلدين، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية ورسوخها عبر الزمن.

تجربة تفاعلية مبتكرة للزوار

سلّط المعرض الضوء على التراث السعودي والمعالم الدينية والتاريخية التي تؤكد ريادة المملكة في خدمة الإسلام والإرث الحضاري، كما قدّم تجربة فريدة للزوار عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، التي مكّنتهم من التقاط صور تذكارية فورية بالزي السعودي في أجواء تحاكي أصالة المملكة وثراءها الثقافي.