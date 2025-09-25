اخبار السعوديه

معرض رحلة المملكة من التوحيد للرؤية بالقاهرة يجذب الزوار ويبرز العلاقات السعودية المصرية

0 نشر
0 تبليغ

  • معرض رحلة المملكة من التوحيد للرؤية بالقاهرة يجذب الزوار ويبرز العلاقات السعودية المصرية 1/4
  • معرض رحلة المملكة من التوحيد للرؤية بالقاهرة يجذب الزوار ويبرز العلاقات السعودية المصرية 2/4
  • معرض رحلة المملكة من التوحيد للرؤية بالقاهرة يجذب الزوار ويبرز العلاقات السعودية المصرية 3/4
  • معرض رحلة المملكة من التوحيد للرؤية بالقاهرة يجذب الزوار ويبرز العلاقات السعودية المصرية 4/4

تابع الان خبر معرض رحلة المملكة من التوحيد للرؤية بالقاهرة يجذب الزوار ويبرز العلاقات المصرية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - استقطب معرض رحلة المملكة من التوحيد للرؤية، الذي نظمته سفارة المملكة العربية السعودية في مصر ضمن فعاليات اليوم الوطني السعودي 95، اهتمامًا واسعًا من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بمحتوياته المتنوعة وما تضمنه من معروضات تجسد تاريخ المملكة وإنجازاتها المتلاحقة.

IMG 20250924 WA0038

توثيق الهوية الوطنية والمنجزات السعودية

 

ضم المعرض أركانًا متكاملة جسدت الهوية الوطنية للمملكة، من خلال نماذج ومجسمات تعكس التطور المعماري عبر العصور، إلى جانب عرض منجزات نوعية في مختلف المجالات. كما تألق بجناح يضم صورًا تاريخية للملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وأبنائه الملوك، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

IMG 20250924 WA0037

إبراز العلاقات السعودية المصرية

 

عرض المعرض صورًا توثّق المحطات التاريخية في العلاقات السعودية المصرية، إلى جانب أرشيف صحفي نادر تناول خصوصية الروابط بين قيادتي البلدين، بما يعكس متانة العلاقات الثنائية ورسوخها عبر الزمن.

IMG 20250924 WA0036

تجربة تفاعلية مبتكرة للزوار

 

سلّط المعرض الضوء على التراث السعودي والمعالم الدينية والتاريخية التي تؤكد ريادة المملكة في خدمة الإسلام والإرث الحضاري، كما قدّم تجربة فريدة للزوار عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، التي مكّنتهم من التقاط صور تذكارية فورية بالزي السعودي في أجواء تحاكي أصالة المملكة وثراءها الثقافي.

الكلمات الدلائليه
ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا