السعودية وقطر توقعان اتفاقا لدعم سوريا بـ 89 مليون دولار

وقعت المملكة العربية وقطر اتفاقاً لتقديم دعم مالي للجمهورية العربية السورية بقيمة 89 مليون دولار. وسيُخصص هذا الدعم للعاملين في القطاع العام بسوريا لمدة ثلاثة أشهر.

ويهدف الدعم السعودي القطري إلى تعزيز شمولية القطاع المالي والتنمية المستدامة، إضافة إلى دعم التعافي الاقتصادي الشامل في سوريا.

وفي 11 سبتمبر الجاري، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، قدّمت السعودية ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، منحة لإمداد الجمهورية العربية السورية بـ1.65 مليون برميل من البترول الخام.

وفي أغسطس الماضي، وقعت السعودية اتفاقية و6 مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة المختلفة بين عدد من شركات السعودية ووزارة الطاقة السورية، على هامش مشاركة المملكة في معرض دمشق الدولي.

وتشمل هذه الاتفاقية والمذكرات التي تم توقيعها بإشراف من وزارة الطاقة السعودية مجالات متعددة تسهم في دعم وتطوير قطاع الطاقة السوري.


