سعر النفط الخام يشهد جني أرباح مستحق – توقعات اليوم – 25-09-2025

تراجع قليلاً سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في حركة جني أرباح طبيعية بعد ارتفاعاته السابقة، محاولاً في الوقت نفسه تصريف بعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، الأمر الذي قد يمنحه فرصة لاستجماع قواه الإيجابية.

ويأتي ذلك في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة ذات ميل قوي على المدى اللحظي، بما يعكس قوة الاتجاه الحالي وسيطرته، خاصة مع استمرار الدعم الديناميكي الناتج من استقرار السعر أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من احتمالات عودة الصعود من جديد.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل