حضور دولي للمملكة في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين 2025

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عززت المملكة حضورها الدولي في المحافل الاقتصادية الكبرى بمشاركتها في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين (G20YEA 2025) التي استضافتها مدينة جوهانسبيرغ بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الجاري؛ لإبراز التجربة السعودية الرائدة في تمكين الرواد، وتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية في مجالات التكنولوجيا، والاستدامة، والاقتصاد الرقمي.

واستقطب الجناح السعودي في المعرض المصاحب للقمة، اهتمام الوفود المشاركة ورواد الأعمال وصنّاع القرار من مختلف دول العالم، وحظي بتفاعل مع قصص النجاح الوطنية في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، فيما شكل محيط المعرض منصة مميزة للتواصل المباشر بين رواد الأعمال وصنّاع القرار من شتى دول العالم، مما أتاح تبادل الخبرات واستكشاف شراكات استثمارية جديدة، وأسهم في ترسيخ موقع المملكة وجهة عالمية للابتكار وحاضنة للمشروعات الريادية المؤثرة.

وأضافت مشاركة الوفد السعودي برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رؤية الريادة والشيربا السعودي عبدالعزيز السيف، وممثلين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إلى جانب نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين السعوديين، في إثراء الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة التي تمحورت حول أبرز الممارسات العالمية وأحدث التوجهات في ريادة الأعمال.

وتركزت محاور مشاركة الجانب السعودي على الفرص المتاحة للشركات لدخول السوق السعودي، ودور المؤسسات في تهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للشركات الأجنبية، ومستقبل الابتكار في المملكة، وتأكيدها للالتزام برؤية تدعم التعاون والتكاتف لتمكين رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، بما يعزز الابتكار ويقود إلى اقتصاد مزدهر وأكثر استدامة على المستوى العالمي.

كما استعرضت المشاركة الدور الريادي للمملكة في دعم وتمكين الابتكار في الشركات الناشئة والمتوسطة، وتبادل الأفكار لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي النقل والصناعة.

وترسخ مشاركة المملكة مكانتها مركزًا عالميًا لريادة الأعمال والتقنيات العميقة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 بصفتها أولويةً وطنية، وتجسيدًا لاهتمام القيادة الرشيدة بدعم وتمكين شباب الوطن وإبراز قصص نجاحهم على الساحة العالمية.

وللعام الثاني على التوالي حقق بنك التنمية الاجتماعية إنجازًا دوليًّا جديدًا بفوزه بجائزة أفضل ممّول لرائدات الأعمال (Best Financier for Women Entrepreneurs).

وشهد برنامج الوفد السعودي خلال أيام القمة زيارات ولقاءات ممثلي الدول المشاركة لبحث الفرص الاستثمارية المشتركة وتبادل الرؤى حول أفضل الممارسات لتسهيل بيئة الأعمال للمستثمرين، إلى جانب استعراض فرص التعاون في الابتكار وريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة للشراكات الإستراتيجية البينية.

يُذكر أن الوفد السعودي المشارك في قمة اتحاد رواد الأعمال الشباب لمجموعة العشرين 2025، ضم ممثلين من عدة وزارات وهي: الإعلام، والصناعة والثروة المعدنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والبيئة والزراعة والمياه، ووزارة التعليم، إضافة إلى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة السوق المالية، وبرنامج جودة الحياة، وكفالة، وبنك التنمية الاجتماعية، وبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.