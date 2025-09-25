- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم المجموعة السعودية (2250) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 25-09-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-09-24 23:31PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
قفز سعر سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (2010) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى المقاومة المحوري 63.75 ريال، هذا المستوى الذي كان مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مدعوماً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لسيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 63.75$، ليستهدف بعدها أولى مستويات المقاومة عند سعر 66.90 ريال.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد