نوم الطفل بعد الفطام.. خطوات ونصائح عملية مجربة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 07:02 صباحاً - غالباً ما يكون الفطام وقتاً صعباً على الأمهات، خاصةً مع حلول الليل وبدء طفلكِ بالصراخ بسبب فقدان روتين الرضاعة الطبيعية. قد يكون هذا الانتقال أمراً صعباً على كلٍ من الطفل والأم، فإذا كنتِ تبحثين عن طريقة مريحة لجعل طفلكِ ينام بعد الفطام، فيمكنكِ تجربة النصائح التالية وفقاً لموقع"raisingchildren".

كيفية جعل الطفل ينام جيداً في مرحلة الفطام؟

الفطام هو عملية وقف الطفل عن الرضاعة الطبيعية أو شرب حليب الأم. ويتم ذلك عادةً عندما لا يكون الطفل بحاجة إلى حليب الأم، ويحدث غالباً بين عمر السنتين فما فوق، ويمكن لعملية الفطام أن تُغيّر أنماط نوم الطفل، فقد يواجه بعض الأطفال صعوبة أكبر في النوم أو يستيقظون بشكل متكرر أثناء الليل قد يكون هذا الأمر مُرهقاً للوالدين. لذلك، تُعدّ معرفة الطرق المختلفة لتهدئة الطفل بعد الفطام خطوةً أساسيةً لضمان راحته ومساعدته على النوم بعد الفطام.

تقليل وتيرة الرضاعة الطبيعية

تقليل وقت الرضاعة من دقيقتين إلى خمس دقائق-الصورة من موقع AdobeStock

إذا كان طفلك لا يزال يرضع رضاعة طبيعية في الليل، فإن الخطوة الأولى التي يمكنك اتخاذها هي تقليل مدة الرضاعة الطبيعية تدريجياً، وبالنسبة لجلسات الرضاعة الطبيعية القصيرة (أقل من 5 دقائق)، يمكنك عادةً التوقف وتهدئة الطفل من خلال مداعبة الظهر أو التربيت بلطف، وفي المقابل إذا كان طفلك معتاداً على الرضاعة الطبيعية لفترات أطول، فحاولي تقليل المدة تدريجياً، فيمكنكِ تقليل وقت الرضاعة من خمس دقائق إلى دقيقتين كل ليلتين، ثم ساعدي طفلكِ على العودة إلى النوم بطريقة نوم آمنة.

متى تصبح الرضاعة الطبيعية غير ضرورية في الليل؟

روتين نوم ثابت

بعد الفطام، يعد إنشاء روتين ثابت لوقت النوم أساسياً لمساعدة طفلك على الشعور بالأمان والراحة عند وقت النوم، يعد هذا الروتين أحد النصائح الأكثر فاعلية لمساعدة طفلك على النوم بعد الفطام.

يمكنكِ القيام بأنشطة بسيطة ولكنها مريحة، مثل الاستحمام بماء دافئ، أو قراءة كتاب، أو تشغيل موسيقى هادئة.

تأكدي من أن طفلك يشعر بالشبع قبل النوم.

تعد أحد الأسباب التي تجعل الأطفال يستيقظون في كثير من الأحيان في الليل بعد الفطام هو الجوع.

النشاط أثناء النهار قد يؤدي إلى تناول طفلك لكميات أقل من الطعام أو إرضاعهم كميات أقل، وبالتالي لا يحصلون على ما يكفي من السعرات الحرارية خلال اليوم، لذا تأكدي من أن طفلك يحصل على ما يكفي من الأطعمة المغذية أو الوجبات الخفيفة أثناء النهار حتى لا يشعر بالجوع عند حلول الليل.

إذا كنتِ تخططين لفطام طفلك ليلاً، فلا يزال بإمكانك إرضاعه أثناء النهار.

حليباً بديلاً

خلال فترة الفطام من المرجح أنه سيستيقظ في الليل باحثاً عن الراحة التي يحصل عليها عادةً من الرضاعة الطبيعية لتسهيل هذا الانتقال، حاولي تقديم بدائل بسيطة فعلى سبيل المثال، قدِّمي زجاجة ماء إذا استيقظ طفلك عطشان.

يمكن أن يساعد هذا البديل الأطفال على تعلم أن العطش لا يتم إشباعه دائماً بالرضاعة الطبيعية كما يمكنك تقديم وجبة خفيفة صحية قبل النوم، مثل شرائح الموز، أو الخبز الأبيض، أو بسكويت الأطفال، لتقليل فرص استيقاظه جائعاً.

روتين وقت النوم

مع تقدم عملية الفطام، من المهم إشراك أفراد الأسرة الآخرين في روتين وقت النوم لطفلك يمكن للآباء والإخوة الأكبر سناً، أو حتى أفراد العائلة الآخرين، أن يلعبوا دوراً كبيراً في مساعدة الأطفال على النوم.

ويتيح هذا للطفل فرصة الشعور بالراحة والأمان مع الأشخاص الذين يعرفهم، دون الحاجة إلى الاعتماد كلياً على والدته للنوم.

ألعاب الطفل المفضلة

يسعى العديد من الأطفال الصغار إلى الحصول على الراحة من الرضاعة الليلية كشكل من أشكال الشعور بالأمان، لذلك من المهم استبدالها ببديل مناسب ويمكن أن يكون هذا البديل عبارة عن دمية صغيرة، أو أي شيء مفضل آخر يوفر شعوراً بالأمان.

النوم بشكل مستقل

تدريب طفلك على النوم بمفرده دون الحاجة إلى تهدئته - الصورة من موقع Freepik

النصيحة التالية لمساعدة طفلك على النوم بعد الفطام هي تدريبه على النوم بمفرده دون الحاجة إلى تهدئته بالرضاعة الطبيعية، فإذا لم يمتلك طفلك بعد المهارات اللازمة للنوم بشكل مستقل، فسيظل بحاجة إلى مساعدتك للعودة إلى النوم ليلاً، لذلك فإن تعليم الأطفال النوم بمفردهم يعد وسيلة لمساعدتهم على النوم بعد الفطام.

بيئة نوم مريحة

لمساعدة الطفل على النوم ليلاً، من الضروري تهيئة بيئة نوم مريحة.

التأكد من أن غرفة النوم مظلمة وهادئة بدرجة كافية.

استخدمي ستائر معتمة لمنع الضوء الخارجي ويمكن التفكير في استخدام جهاز ضوضاء أبيض أو أصوات طبيعية ناعمة لإخفاء الضوضاء المشتتة.

تلعب درجة حرارة الغرفة أيضاً دوراً حاسماً. تأكدي من أن درجة حرارة الغرفة تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية لضمان راحة طفلك ونومه الهادئ.

أنشطة مجهدة قبل النوم

قبل النوم، يجب تجنب قيام طفلكِ ببعض الأنشطة التي يمكن أن تزيد من طاقته، مثل اللعب النشط أو مشاهدة التلفاز، وذلك لأن الأنشطة المجهدة قد تُصعّب على الأطفال النوم. بدلاً من ذلك، اختاري أنشطةً مُهدئة، مثل الاستماع إلى الموسيقى، أو التحدث بهدوء، أو قراءة قصة فستساعد هذه الطريقة طفلك على النوم بعد الفطام والاسترخاء.

* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص