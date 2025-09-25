الوزير الذي يتولى شؤون الخارجية يجتمع مع الممثل الخاص للرئيس الروسي للشؤون المناخية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي بمساعد رئيس الاتحاد الروسي لشؤون المناخ في نيويورك

الأربعاء، أثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية، الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمساعد رئيس الاتحاد الروسي والممثل الخاص للرئيس لشؤون المناخ، السيد رسلان إيدلغيرييف في نيويورك. تم خلال اللقاء مناقشة قضايا البيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى استعراض الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد.

وكان في حضور اللقاء، مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية، السفير خالد بن مساعد العنقري، الذي شارك في المناقشات والتبادلات البناءة حول هذا الشأن الحيوي. تأتي هذه اللقاءات ضمن جهود الدول للتعاون الدولي في مجال حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، وتعزز العلاقات الثنائية بين الدول في هذا الصدد.