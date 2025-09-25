رمضان 2026: أحمد العوضي يوضح حقيقة علاقة مسلسله بالملاكم العالمي محمد علي كلاي

تفاصيل مسلسل أحمد العوضي "علي كلاي"

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

تتر "علي كلاي" بصوت مطربة شعبية جديدة

مسلسل "فهد البطل"

https://www.instagram.com/p/DFiraRSMDEC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFiraRSMDEC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFiraRSMDEC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 02:05 مساءً - كشف الفنان، عن ملامح جديدة لمسلسه "" الذي سوف يخوض به الماراثون الدرامي الرمضاني المنتظر 2026، متوقعاً أن يحقق العمل النجاح كبير يفوق النجاحات التي حققها في أعماله السابقة.وقال النجم أحمد العوضي، خلال لقائه في برنامج " عرب وود"، أنه سيظهر خلال أحداث المسلسل بدور ملاكم، منوهاً على أنه أول من يقدم هذه التجربة على الشاشة لكونه في الأصل لاعب ملاكمة، وسيقدمها أيضاً بشكل مختلف وبصورة مميزة لا تشبه أي تجارب سابقة.واستطرد قائلاُ" "أنا أول واحد يعمل دور ملاكم لأن أنا ملاكم، وطبعًا هيبقى فيه ملاكمة لأن هو بطل ملاكمة، وإن شاء الله هطرحه بشكل جديد".شدد " العوضي" في حديثه، بأن قصة مسلسله ليس لها علاقة سواء من قريب أو بعيد بالملاكم العالمي محمد علي كلاي ، كما أنها لا تستند إلى قصة حقيقية، مكملاً" مش قصة حقيقية عشان محدش يربط بينه وبين الملاكم العظيم محمد علي كلاي".وكان العوضي قد كشف في وقت سابق، أن المطربة الشعبية يارا محمد، ستغني تتر المسلسل؛ حيث كتب عبر صفحته على "فيسبوك": "صوت الشارع في رمضان. يارا محمد مفاجأة علي كلاي في رمضان 2026، إن شاء الله". بينما لم يتضح بعد، إن كانت ستُقدّم بعض الأغاني داخل المسلسل، أو الاكتفاء بتقديم شارة العمل فقط".وتألق النجمفي موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل "فهد البطل" من تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، وجسَّدشخصية فهد، الشاب الصعيدي الذي يهرب بصحبة شقيقته من عائلته بعد مقتل والده على يد عمه، وبعد استقراره في القاهرة وبدء حياة جديدة، يدخل في صراعات لا تنتهي، ويقرر الانتقام من الذين ظلموه.

وتضم قائمة أبطال مسلسل "فهد البطل"، إلى جانب أحمد العوضي، كلاً من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوي، لوسي، كارولين عزمي، يارا السكري، عصام السقا، صفاء الطوخي، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمي، مجدي بدر، محمد مهران، زينة منصور، محمد أبو داوود، مراد فكري صادق.

يمكنكم متابعة فنانون يحجزون مقاعدهم مبكراً في مسلسلات رمضان 2026.. محمد رمضان وأحمد العوضي

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».