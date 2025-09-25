تقرير: عملاق الإنترنت الكوري Naver يستعد للاستحواذ على Upbit ويتجه نحو مشروع عملة مستقرة

تام شمس - الخميس 25 سبتمبر 2025 05:54 مساءً - تعمل شركة Naver Financial، الذراع المالية لشركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة Naver، على المضي قدمًا في خطة للاستحواذ على شركة Dunamu، المشغّلة لأكبر منصة لتداول العملات المشفرة في البلاد Upbit، وذلك في إطار خططها لإطلاق مشروع عملة مستقرة والتوسع في قطاع التمويل الرقمي.

وبحسب ما ذكرته وكالتا الأنباء الكوريتان Yonhap وChosun يوم الخميس، ستستحوذ Naver على Dunamu بجعلها شركة تابعة من خلال تبادل الأسهم، ومن المقرر أن تُعقد اجتماعات مجلس الإدارة قريبًا للموافقة على الصفقة.

ولم ترد Naver ولا Dunamu على طلبات التعليق حتى الآن.

وتُعرف Naver غالبًا باسم "غوغل كوريا الجنوبية"، إذ تُعد محرك البحث الأول في البلاد، كما تقدم خدمات البريد الإلكتروني والمدونات والخرائط بالإضافة إلى خدمة مدفوعات عبر الهاتف المحمول من خلال شركاتها التابعة.

وبحسب بيانات CoinMarketCap، تُعد Upbit Korea أكبر منصة تداول عملات مشفرة في كوريا الجنوبية من حيث حجم التداول وقاعدة العملاء.

Naver تخطط لإطلاق مشروع عملة مستقرة

بعد عملية الاستحواذ، تخطط Naver Financial لإطلاق مشروع عملة مستقرة مدعومة بالوون الكوري، إلى جانب مبادرات أخرى في مجال التمويل الرقمي، وذلك كجزء من مساعيها للتوسع عالميًا في قطاع التكنولوجيا المالية.

ونقلت صحيفة Chosun عن مصدر في القطاع قوله إن "هذا التعاون سيكون بمثابة نقطة انطلاق لـ Naver لتصبح شركة تكنولوجيا مالية عالمية."

وكانت ثمانية بنوك كورية كبرى قد أعلنت في يونيو عن خطط لإطلاق عملة مستقرة مربوطة بالوون الكوري في أواخر 2025 أو مطلع 2026، في حين عبّر نائب محافظ بنك كوريا ريو سانغداي عن دعمه لأن تكون البنوك المصدر الرئيسي للعملات المستقرة في البلاد قبل التوسع تدريجيًا إلى قطاعات أخرى.

وقد استفادت صناعة الكريبتو في كوريا الجنوبية من بيئة أكثر ودّية بعد انتخاب الرئيس لي جاي ميونغ في يونيو، والذي دفع منذ ذلك الحين بعدة قوانين متعلقة بالكريبتو، بما في ذلك مشروع قانون يشرّع العملات المستقرة.

ارتفاع سهم Naver على خلفية الأخبار

ليست هذه المرة الأولى التي يخوض فيها عملاق الإنترنت تجربة في قطاع الكريبتو؛ ففي أغسطس 2024 أطلق محفظة تشفير باسم Naver Pay Wallet بالشراكة مع بلوكشين Chiliz الموجه نحو الرياضة.

كما ارتفع سهم Naver بنسبة 11.4% ليتداول عند 254,000 وون كوري (181 دولارًا) بعد انتشار الأخبار عن خططها الأخيرة للاستحواذ على منصة لتداول العملات المشفرة.

سهم Naver يقفز بأكثر من 11.4% بعد تقارير عن خططها للاستحواذ على منصة كريبتو. المصدر: Google Finance

وفي الربع الثاني، سجلت الشركة إيرادات تجاوزت 2 مليار دولار وصافي أرباح بأكثر من 355 مليون دولار، مقارنةً بـ 96 مليار دولار إيرادات لشركة غوغل خلال الفترة نفسها.

ارتفاع عدد مستخدمي منصات التداول في كوريا الجنوبية

ورغم أن شركة Dunamu غير مدرجة للتداول العام، تُظهر بيانات CoinMarketCap أن منصتها Upbit هي الأكبر في كوريا الجنوبية والرابعة عالميًا بحجم تداول فوري بلغ 2.9 مليار دولار خلال 24 ساعة، بينما سجلت Binance المنصة الأكبر عالميًا حجم تداول بلغ 23.8 مليار دولار.

وتجاوز عدد مستخدمي منصات التداول في كوريا الجنوبية 16 مليون مستخدم في فبراير، بعد دفعة من فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات في نوفمبر الماضي، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 20 مليون مستخدم بنهاية العام من أصل 51 مليون نسمة.

وبحسب منصة البيانات Statista، يُتوقع أن يصل حجم إيرادات سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية إلى 1.1 مليار دولار في 2025، على أن يرتفع إلى 1.3 مليار دولار بحلول 2026.