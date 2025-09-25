خطط لتوظيف المزيد من الكفاءات الوطنية خلال الفترة المقبلة

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن مسؤولو الموارد البشرية في العديد من الجهات المشاركة في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2025، أمس، عن خطط لديهم خلال الفترة المقبلة، لاستقطاب وتعزيز الكفاءات الوطنية، وتوفير فرص العمل المناسبة، التي تسمح لها بالتميز والإبداع.

وكشفوا، خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض، عن توفير عدد من الفرص التدريبية الرائدة في مختلف المجالات، انسجاماً مع التوجهات الطموحة في تمكين الكفاءات الوطنية وصقل مهاراتها، وتطويرها بما يتناسب والرؤى والاستراتيجيات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتعزيز مكانة الدولة على الخريطة الاقتصادية العالمية، والمضي قدماً نحو الريادة والتميز.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني «الأربعاء»، لمعرض رؤية الإمارات للوظائف 2025 في مركز دبي التجاري العالمي، عرض فرص توظيف متميزة لتمكين المواهب الإماراتية، بالإضافة إلى توفير فرصة للباحثين عن عمل للمشاركة في حوارات بنّاءة حول المسارات المهنية.

وتضمنت فعاليات المعرض، ورش عمل تفاعلية وتزويد الباحثين عن عمل بفرص التواصل مع ممثلي عدد كبير من الشركات الرائدة عبر قطاعات ومجالات مختلفة.

وعرضت الجهات المشاركة مسارات توظيف تفاعلية وجذابة للمواهب الإماراتية لبدء حياة مهنية في العديد من القطاعات والمجالات.

تمكين التوطين

وقال محمود العلوي، مدير عام قطاع الكفاءة المؤسسية في جهاز أبوظبي للمحاسبة: «يواصل جهاز أبوظبي للمحاسبة ترسيخ مكانته كإحدى أبرز المؤسسات الحكومية الداعمة لمسيرة التوطين في دولة الإمارات». وأضاف: «بلغت نسبة التوطين في الجهاز 96%، في خطوة تعكس التزامه العميق بتمكين الكوادر الوطنية وتوفير بيئة عمل متطورة تعزز دورهم في حماية الموارد العامة والمساهمة في مسيرة التنمية المستدامة لإمارة أبوظبي».

وأشار إلى أنه في هذا الإطار، يواصل الجهاز تنفيذ برنامج «النخبة» الذي أطلق عام 2022 كمنصة رائدة لتأهيل الكفاءات الإماراتية الشابة في مجالات التدقيق والرقابة والنزاهة والتخصصات الحديثة.

وأفاد بأن البرنامج نجح حتى الآن في استقطاب 181 خريجاً من الجامعات المحلية والدولية، عبر 12 دفعة تدريبية متكاملة. وذكر أن البرنامج منذ انطلاقه، قدم أكثر من 45,000 ساعة تدريبية داخل الدولة وخارجها، بإشراف خبراء محليين ودوليين، مما عزّز من قدرات المشاركين ومهاراتهم التخصصية، ومكنهم من الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجالات التدقيق والرقابة والحوكمة.

نتائج ملموسة

بيّن العلوي أن البرنامج أسفر عن تخريج 62 متدرباً التحقوا بالعمل في الجهاز مباشرة، فيما يواصل 113 متدرباً حالياً تدريبهم العملي ضمن بيئة مهنية متطورة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

ويتيح البرنامج للمشاركين فرصة الانضمام إلى مسارات مهنية متخصّصة تشمل التدقيق والتحليل، النزاهة ومكافحة الفساد، الأمن السيبراني، التكنولوجيا المتقدمة، الاتصال الاستراتيجي، والعلاقات الاستراتيجية.

وتحدث العلوي عن الشراكات العالمية، موضحاً أن البرنامج يقوم على شراكات مع نخبة من المؤسسات الأكاديمية والهيئات التدريبية العالمية، بما يضمن تزويد المتدربين بمهارات عملية ومعارف نوعية تؤهلهم لتولي أدوار مهنية متقدمة في المستقبل.

وأكد أن برنامج «النخبة» أصبح اليوم ركيزة أساسية في استراتيجيته لتنمية الموارد البشرية الوطنية، وإعداد جيل جديد من القادة القادرين على قيادة خط الدفاع الأول عن الموارد العامة بكفاءة واقتدار، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي 2030 وتوجيهات القيادة الرشيدة في دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية

ونوه مدير عام قطاع الكفاءة المؤسسية في جهاز أبوظبي للمحاسبة، بتوقيع مذكرتي تفاهم بين مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وجهاز الإمارات للمحاسبة؛ بهدف دعم مبادرات برنامج نافس وتشجيع المواطنين والشركات في مجالات المحاسبة على الاستفادة من مزاياه.

ولفت إلى دور هاتين المذكرتين، في تطوير وتأهيل الكوادر الإماراتية للعمل في شركات ومكاتب مدققي الحسابات بالقطاع الخاص، وتعزيز التوظيف على المستويين الاتحادي والمحلي، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الاندماج بنجاح في القطاع الخاص وبالأخص قطاع التدقيق.

وتحدث عن آليات التنفيذ، مشيراً إلى قيام الجهازين بتقديم الدعم عبر نافس لزيادة تنافسية الكوادر البشرية الإماراتية، وتوفير برامج تدريب وتطوير لصقل المهارات وتأهيل المواطنين الباحثين عن عمل.

وأشار إلى إشراف الجهازين على توظيف الكوادر الإماراتية لدى شركات ومكاتب مدققي الحسابات المسجلين لديهما، وكذلك خلق مسارات وظيفية في الفئات الإشرافية والفنية والتخصصية.

قصص ملهمة

من جهته، قال يوسف بن لاحج، نائب رئيس التوطين والشراكات الحكومية في طيران الإمارات: «نؤمن إيماناً راسخاً بأن الكفاءات الإماراتية تمتلك القدرة على رسم ملامح مستقبل قطاعنا».

وأضاف: «على مدار العامين الماضيين، قمنا بتوظيف عدد كبير من المواطنين الإماراتيين ضمن كوادرنا، ونفخر بمعدلات الاحتفاظ بالموظفين المرتفعة التي تعكس فرص النمو المهني طويلة الأمد التي نوفرها».

ولفت إلى السعي من خلال المشاركة في معرض «رؤية 2025» إلى تسليط الضوء على البرامج المتنوعة، مؤكداً وجود قصص نجاح ملهمة للموظفين الإماراتيين الذين شقّوا طريقهم إلى مناصب قيادية، مؤكداً مواصلة الاستثمار في فرص التطوير المنهجي، والشراكات الاستراتيجية، والمسارات المهنية الواعدة التي تمكّن الكفاءات الإماراتية من قيادة مستقبل قطاع الطيران.

وأكد أن المعرض يعكس التزام الوزارة المستمر بدعم الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية، وخاصة قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لافتاً إلى أن المعرض يشهد في دورته الحالية تطورات كبيرة، سواءً على صعيد عدد الجهات المشاركة أو من خلال الفرص الوظيفية المطروحة أو عدد الزائرين من الكفاءات الوطنية الراغبة بالانضمام للقطاع الخاص.

فرص للمواهب

قال حمد آل صالح، مدير أول إدارة الموارد البشرية في سلطة مدينة دبي الطبية: «تأتي مشاركتنا في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2025 في إطار التزامنا بدعم الكفاءات الوطنية، وانسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية للدولة».

وأكد أنه يوفر التطوير المستمر لمدينة دبي الطبية، وفي مقدمتها المرحلة الثانية، العديد من الفرص الواعدة أمام المواهب.

وقال: «كما نوفّر بيئة عمل صحية وداعمة في مختلف الأقسام، إلى جانب برامج تدريبية وآفاق نمو مهني واسعة».

وأضاف: «ينعكس ذلك بحصولنا مؤخراً على شهادة (أفضل بيئة عمل) من المنظمة العالمية، التي تؤكد التزامنا بترسيخ ثقافة مؤسسية تركز على رفاهية الموظفين ونموهم». وتابع: «نسعى إلى تمكين الكوادر الوطنية من خلال برنامج (مساري للتدريب المهني) الذي نجح منذ إطلاقه في توظيف 28 إماراتياً بدوام كامل».

5000 طلب

في سياق متصل، تشهد منصة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بالمعرض إقبالاً من الباحثين عن الوظائف، مشيرة إلى توقعها استلام أكثر عن 5 آلاف طلب خلال 3 أيام، مما يؤكد رغبة المتقدمين في الانضمام إلى فريق عمل المؤسسة، وجهود المؤسسة لاستقطاب الكفاءات الوطنية، وتمكين المواهب الإماراتية الشابة.

وتشارك مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في فعاليات النسخة الرابعة والعشرين من معرض رؤية الإمارات للوظائف 2025، ضمن منصة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حيث أعلنت المؤسسة عن طرح عدد من الوظائف الشاغرة في مجالات متنوعة، ضمن اختصاصات فريق العمل بالمؤسسة ووحداتها التنظيمية؛ بهدف دعم الجهود الوطنية لاستقطاب الشباب والقيادات الإماراتية.

وأفاد عبد الرحمن غياث، خبير بإدارة الموارد البشرية في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن عدد الموظفين في المؤسسة أكثر من 700 موظف وموظفة، من بينهم 77 موظفاً تم تعيينهم هذا العام، فيما يوجد 9 وظائف شاغرة، كاشفاً عن أن نسبة التوطين في الوظائف القيادية، وصلت إلى 95%.

وأعلن عن طرح عدد 9 وظائف شاغرة ضمن هيكلها الوظيفي والذي يضم أكثر من 700 موظف وموظفة، تتنوع ما بين وظائف تخصصية وإدارية للخريجين من الثانوية العامة وحاملي الشهادات الجامعية، للمساهمة في تعزيز مسيرة التطوير، وتحقيق التوجهات الاستراتيجية بالمؤسسة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في دبي، وتعزيز ريادتها العالمية.