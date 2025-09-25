صحيفة إسرائيلية: الحوثيون ليسوا عباقرة لكنهم يعرفون نقاط ضعفنا (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: إنهم يقصفون الدولة اليهودية بشكل مستمر تقريبا منذ عامين، ومسافتهم الجغرافية تسمح لهم بإرسال هجمات بطائرات بدون طيار من أي اتجاه تقريبا.

وحتى الآن، على الرغم من أن هجماتهم بطائرات بدون طيار أرخص وأقل تقدما وأقل كلفة، إلا أنها ألحقت ضررا أكبر بكثير من هجماتهم بالصواريخ الباليستية الأكثر تطورا وقوة.

تعتبر الطائرات بدون طيار صغيرة الحجم، ويمكنها الطيران على ارتفاع منخفض، ولديها بصمة رادارية صغيرة، مما يسمح لها بالتسلل عبر الأنظمة الإسرائيلية المتطورة.

Have the #Houthis found a hole in Israeli air defence? ⚠️



Within the past hour, a #Houthi drone breached Israeli air defence and impacted Club (Kalab) Hotel in #Eilat injuring at least 8, despite Red Alerts which indicate the IDF was aware of the approaching #UAV.



Houthi drones… pic.twitter.com/JyOybCsdkm — Martin Kelly (@_MartinKelly_) September 24, 2025

وكانت إحدى أسوأ الضربات في الحرب هي طائرة بدون طيار واحدة نفذها حزب الله في خريف عام 2024، والتي تسللت عبر الدفاعات الإسرائيلية إلى عمق إسرائيل، وأصابت قاعة طعام كاملة في لواء جولاني.

وتتمثل أحدث نقاط الضعف التي حددها الحوثيون في إيلات والمنطقة الجنوبية ككل، وفي كثير من الأحيان، يقومون بإرسال أكثر من 2 مليون إسرائيلي إلى الملاجئ.

اخترق الحوثيون درع الدفاع الجوي الإسرائيلي بطائرات مسيرة في إيلات مع بداية الحرب. لكن إسرائيل قامت بعد ذلك بالتكيف ونقل ما يكفي من أنظمة الدفاع الجوي إلى هناك لإسقاط الطائرات بدون طيار.

إذا كان الأمر كذلك، فلماذا ضرب الحوثيون مطار رامون بالقرب من إيلات مرة واحدة ومنطقة المنتجع مرتين في الأسابيع القليلة الماضية؟

ماذا يحدث؟ ولماذا يواصلون ضرباتهم؟

ومن بين عواقب هذه الحرب أننا، بعد أن طال أمدها وواجهنا تهديدات متنوعة، ننسى تقريبا كل الدروس المستفادة. من المرجح أن يكون الشخص الذي أصبح ماهرًا حقًا في إطلاق النار على طائرات الحوثيين بدون طيار في إيلات قبل عامين قد رحل عن منصبه منذ فترة طويلة، هذا إذا ظل في جيش الدفاع الإسرائيلي على الإطلاق.

وكان لدى الحوثيين أيضًا عدد لا حصر له من الفرص لرؤية الدفاعات الجوية الإسرائيلية أثناء العمل وتحديد متى وأين توجد نقاط الضعف. ليس الأمر أن إسرائيل لم تقم بعمل جيد في إسقاط تهديدات الحوثيين. لقد قام جيش الدفاع الإسرائيلي بعمل هائل. لكن إذا سمحت لشخص ما بإطلاق النار لمدة عامين، فإنه في النهاية سوف يحصل على المزيد والمزيد من الطلقات ليصيبك.

هناك حلول تكتيكية قصيرة المدى، مثل نقل المزيد من أنظمة الدفاع الجوي المتطورة التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي إلى إيلات.

وقد يتمكن جيش الدفاع الإسرائيلي من زيادة حجم أنظمة فولكان القديمة إلى إيلات، والتي زاد من استخدامها في الشمال وضد حماس في غزة. هذه الأنظمة قديمة، لكنها تطلق الكثير من الطلقات المضادة بحيث تكون فرصها في إصابة حتى الأشياء الصغيرة أعلى في بعض الأحيان من الأنظمة الأكثر تقدمًا.

لا يمكن ردع الحوثيين بالوسائل التقليدية، إن كل تغريدة يرسلها وزير الدفاع إسرائيل كاتس، والذي يهددهم فيها أكثر في كل مرة يضربون فيها إسرائيل، تسلط الضوء ببساطة على عجز إسرائيل عن منعهم من التوقف عن إطلاق رشقات صغيرة من الأسلحة بشكل دوري على إسرائيل.

هل الحل في إنهاء الحرب على غزة؟

المرات الوحيدة التي لم يطلقوا فيها النار على إسرائيل كانت خلال وقف إطلاق النار في الفترة من 23 إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، ومن يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2025.

ومن المذهل أنه عندما ناقشت البلاد ما إذا كان من المنطقي مواصلة الحرب في مارس (آذار) ورفض الإفراج عن الرهائن العشرة مقابل هدنة مدتها 60 يوماً التي قدمتها حماس في أغسطس (آب)، لم يتحدث أحد حتى عن تأثير الحوثيين على الدولة اليهودية من خلال مواصلة الحرب.

ضرباتهم مستمرة ومدمرة ومميتة في نهاية المطاف. إن مسألة ما إذا كان الضرر كافيًا ليكون حاسمًا في إنهاء الحرب في وقت أقرب هي مسألة معقدة. لكن استبعاده من النقاش يُسيء إلى المتأثرين به بشكل مباشر وغير مباشر.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير نقلاً عن "جيروزاليم بوست"

https://www.jpost.com/israel-news/article-868486