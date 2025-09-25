الرئيس الإيراني: طهران لا تسعى إلى صنع قنبلة نووية

الرياص - اسماء السيد - لليوم الثاني على التوالي، يستمر زعماء العالم في إلقاء خطابات في الدورة الـ 80 من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتحدث الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، عن "حالة العالم"، لافتاً إلى "الإبادة الجماعية" في غزة، وتدمير البنية التحتية في سوريا والاعتداءات على اليمن في إشارة منه إلى إسرائيل.

وقال إن ذلك حدث "بدعم كامل من النظام الأكثر تسليحاً على وجه الأرض، وبحجة الدفاع عن النفس"، وتساءل بيزيشكيان أمام الجمعية العامة "من يثير القلاقل لشعوب العالم؟".

واستذكر بزشكيان الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران ما أشعل فتيل حرب استمرت 12 يوماً في يونيو/ حزيران الماضي خلال خطابه، مؤكداً تعرض بلاده لما وصفه بـ "العدوان الهمجي". مضيفاً أن الهجمات الإسرائيلية "شكلت خيانة جسيمة للدبلوماسية".

وقال إن "العدوان أدى إلى استشهاد أطفال وعلماء"، مؤكداً أن بلاده "لم تسعَ ولن تسعى" إلى صنع قنبلة نووية.

المزيد من كلمات القادة أمام الجمعية العامة، سنتابعها خلال الساعات القادمة.