شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يحقق الأهداف -توقعات اليوم 25-9-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-09-25 05:16AM UTC
- سعر النحاس يحقق الأهداف المقترحة ويستمر في الارتفاع
- التوقعات تشير إلى احتمالية اندفاع السعر نحو 4.9500$ و5.3100$
- نطاق التداول المتوقع لليوم بين 4.6900$ و 4.9500$، مع توقعات بارتفاع السعر
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
نجح سعر النحاس بالتخلص من سيطرة الميل الجانبي المؤقت مستغلا استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي لنلاحظ تشكيله لاندفاع صاعد قوي محققا بذلك المكاسب الأولية المقترحة سابقا بوصوله نحو 4.8100$.
يحتاج السعر لتقديم إغلاق إيجابي إضافي فوق مستوى 4.7500$ ليمكنه ذلك من تشكيل موجات صاعدة إضافية لنتوقع اندفاعه نحو 4.9500$ وصولا للهدف التالي المتمركز عند 5.3100$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 4.6900$ و 4.9500$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع