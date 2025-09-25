شكرا لقرائتكم خبر +3000 علم و2000 إضاءة تزين ميادين ومباني جدة في اليوم الوطني الـ95 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزينت الميادين والطرق الرئيسية بالمحافظة وشواطئها الممتدة على الواجهة البحرية بأكثر من 3000 علم، ضمن احتفال المحافظة باليوم الوطني الـ95، تحت شعار «عزنا بطبعنا».

كما عكست 2200 وحدة إضاءة على المباني الحديثة والطرقات القديمة، روح الاحتفال والانتماء للقيادة الرشيدة - حفظها الله - ثم الوطن بعبارات تضمنت أشعارا وعبارات تحمل روح الانتماء والولاء، فيما توزعت 400 شاشة في أرجاء المحافظة لنقل الفعاليات مباشرة، أتاحت الفرصة لمشاهدة الفعاليات لمختلف الفئات العمرية والتفاعل معها.

وشارك الأهالي وزوار المحافظة في أكثر من 100 فعالية مصاحبة لمناسبة اليوم الوطني، اشتملت على العروض الشعبية التي تحيي التراث السعودي، إلى جانب الفعاليات العائلية والثقافية والرياضية، التي وفرت مساحة للمشاركين للتفاعل مع العروض التي تبرز تاريخ المدينة وهويتها الثقافية.

وعلى كورنيش الواجهة البحرية تناغمت الإضاءات مع حركة الأمواج بالألوان لترسم صورة جميلة باللونين الأبيض والأخضر، فيما ازدانت الأحياء الداخلية للمحافظة بمبادرات الأهالي وزينة المباني التاريخية والمعمارية، غمرت خلالها الشوارع بالحياة وأصالة الهوية التاريخية للمدينة.