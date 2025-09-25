تكنولوجيا: سوني تكشف عن Xperia 1 VII: هاتف بكاميرا احترافية لكنه ليس مناسبًا للجميع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تضع سوني هاتفها الرائد Xperia 1 VII في موقع مختلف عن المنافسين، حيث تسوّقه كأداة احترافية لعشاق التصوير وصناع المحتوى أكثر من كونه هاتفًا للجميع. وجاء الهاتف الجديد بتحسينات ملحوظة عن الجيل السابق، لكن التركيز الأكبر انصب على الكاميرات.

يضم Xperia 1 VII ثلاث كاميرات خلفية تعتمد بالكامل على مستشعرات Sony Exmor بعدسات Zeiss. الكاميرا فائقة العرض حصلت على ترقية كبيرة، إذ ارتفعت دقتها من 12 ميجابكسل إلى 50 ميجابكسل (فعّالة عند 48 ميجابكسل)، ما وسّع نطاق البُعد البؤري للكاميرات من 24 – 170 ملم إلى 16 – 170 ملم بفتحة عدسة f/2.0 – f/3.5. أما الكاميرا الرئيسية فتبقى بدقة 52 ميجابكسل (فعّالة عند 48 ميجابكسل)، والكاميرا المقربة 12 ميجابكسل مع تقريب بصري متغير من 3.5x حتى 7.1x. وتدعم الكاميرات تسجيل فيديو بدقة 4K حتى 120 إطارًا في الثانية، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجابكسل.

في الاختبارات، قدّم الهاتف جودة صور وفيديو قوية ومتسقة، خاصة بالكاميرا الرئيسية وفائقة العرض حتى في ظروف الإضاءة الضعيفة.

ورغم أن الكاميرا المقربة لا تضاهي أداء الكاميرات الأخرى، إلا أنها قدّمت نتائج جيدة. لكن من المهم الإشارة إلى أن الهاتف، في الوضع التلقائي، لا يتفوق بوضوح على منافسين مثل iPhone 16 Pro Max أو Galaxy S25 Ultra، ما قد يخيب آمال من يفضلون التصوير السريع دون إعدادات معقدة.

مع ذلك، يبرز تفوق Xperia 1 VII في أوضاع Pro Photo وPro Video، حيث يمكن ضبط جميع الإعدادات بدقة، ما يمنح نتائج احترافية تتجاوز معظم الهواتف المنافسة.

بعيدًا عن الكاميرات، يظل الهاتف من أقوى الخيارات في فئة الهواتف الرائدة بفضل معالج Snapdragon 8 Elite، نظام اندرويد 16، شاشة OLED ساطعة بتردد 120 هرتز، دعم Wi-Fi 7، عمر بطارية طويل، وجودة تصنيع فاخرة.

