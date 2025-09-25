تكنولوجيا: تأكيد إطلاق سلسلة Honor Magic8 وPad 3 Pro 13.3 بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد هونر لإطلاق سلسلة Magic8 الشهر المقبل، وقد أكدت رسميًا أن الهواتف الجديدة ستعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 الرائد من كوالكوم. كما ستكشف الشركة عن أول حاسب لوحي يعمل بنظام اندرويد مزود بالمعالج الجديد، وهو Magic Pad 3 Pro بحجم 13.3 بوصة.

ظهرت صور أوضح لهاتف Magic8 Pro باللون الأخضر، حيث يأتي بتصميم مسطح للإطار والجهة الخلفية مع وحدة كاميرات دائرية كبيرة.

وكما أشارت التسريبات السابقة، سيحمل الهاتف زرًا مخصصًا للذكاء الاصطناعي على الجانب الأيمن بجانب أزرار الطاقة والتحكم بالصوت.

أوضحت هونر أن واجهة MagicOS 10 ستدمج الذكاء الاصطناعي بعمق، مع نماذج تعمل على الجهاز قادرة على الفهم الدلالي المتقدم، إضافة إلى توفير ميزات Agentic AI في أكثر من 3000 سيناريو ودعم أكثر من 100 تطبيق شائع.

وستأتي السلسلة أيضًا بميزة Magic Color الجديدة، التي تسمح بإعادة تلوين الصور ومقاطع الفيديو باستخدام أمر صوتي بسيط. كما ستدعم الهواتف تقنية Hybrid Retrieval للبحث الفوري المتعدد الوسائط عبر النصوص والصور والفيديو.

بالنسبة لعشاق الألعاب، ستوفر السلسلة ميزة AI Super Sampling التي تعزز الدقة ومعدل الإطارات في ألعاب العالم المفتوح حتى 1080p و120 إطارًا في الثانية.

ونشر قوه روي، المدير التسويقي لهونر، عينة التقطتها عدسة بيرسكوب بدقة 200 ميجابكسل في هاتف Magic8 Pro، كشفت عن عدسة مكافئة 85 ملم بفتحة f/2.6.

المصدر