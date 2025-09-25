تكنولوجيا: الإعلان عن vivo V60 Lite 4G بكاميرا جديدة وشاشة محسنة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد الإعلان عن vivo V60 Lite 5G، كشفت الشركة أيضًا عن الإصدار vivo V60 Lite 4G، لكنه جاء بترقية محدودة مقارنة بالنسخة الداعمة للجيل الخامس.

أبرز التحسينات ظهرت في الشاشة والكاميرا. فقد حصل الهاتف على شاشة OLED بقياس 6.77 بوصة بدقة +1080p ومعدل تحديث 120 هرتز، مع دعم ألوان 10 بت، لكنها لا تدعم HDR10+.

أما الكاميرات، فأضافت vivo عدسة واسعة 8 ميجابكسل بدلًا من مستشعر العمق 2 ميجابكسل في الجيل السابق، لتنضم إلى الكاميرا الرئيسية 50 ميجابكسل بمستشعر Sony IMX882، والكاميرا الأمامية 32 ميجابكسل.

من ناحية الأداء، لم يحصل الهاتف على ترقية للمعالج، حيث استمر بالاعتماد على Snapdragon 685 مع ذاكرة 8 جيجابايت RAM وسعة تخزين 256 جيجابايت. ورغم أن قدرات الاتصال بقيت محدودة عند 4G مع Wi-Fi 5 وBluetooth 5.0 وUSB-C بسرعة 2.0، إلا أن الهاتف يدعم NFC.

البطارية تظل إحدى نقاط القوة، إذ تأتي بسعة 6,500 مللي أمبير مع شحن سريع بقدرة 90 واط، ما يتيح أكثر من 27 ساعة تشغيل فيديو بشحنة واحدة، مع ضمان حماية البطارية لخمس سنوات. الهاتف أنحف قليلًا من سابقه (7.59 ملم) مع وزن 194 جرام، ويحمل تصنيف IP65 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

ظهر vivo V60 Lite 4G على موقع الشركة في تركيا بسعر 22,000 ليرة تركية (حوالي 530 دولارًا)، ويأتي مع هدايا مجانية تشمل سماعات vivo TWS3e وصندوق هدايا يضم قاعدة هاتف وزجاجة حرارية وميدالية.

المصدر