السوداني يعلن التوصل لـ"اتفاق تاريخي": بغداد ستتسلم نفط الإقليم وتصدره

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في تدوينة على منصة (إكس) وتابعته الخليج 365: "‏توصلنا اليوم إلى اتفاق تاريخي تتسلّم بموجبه وزارة النفط الاتحادية النفط الخام المنتج من الحقول الواقعة في إقليم كردستان وتقوم بتصديره عبر الأنبوب العراقي التركي".

وأضاف أن "ذلك يضمن التوزيع العادل للثروة، وتنويع منافذ التصدير، ويشجع الاستثمار"، مبيناً أنه "إنجاز انتظرناه 18 عاماً".